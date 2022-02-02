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Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой"

Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой" - РИА Новости, 02.02.2022

Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой"

На официальном YouTube-канале видеосервиса Netflix разместили первый трейлер продолжения знаменитого слэшера 1974 года "Техасская резня бензопилой". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T04:46

2022-02-02T04:46

2022-02-02T04:46

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На официальном YouTube-канале видеосервиса Netflix разместили первый трейлер продолжения знаменитого слэшера 1974 года "Техасская резня бензопилой". Действие происходит примерно через 50 лет после событий, показанных в первой части. Группа молодых людей заезжает в заброшенный город в штате Техас и оказывается слишком близко к месту, где маньяк Томас Хьюитт, он же Кожаное лицо, прятался и выжидал новых жертв все эти годы.Однако он не единственный, кто ждал. В трейлере также показывают Салли Хардести (Олуэн Фуэре) — выжившую героиню из оригинальной ленты. Она возвращается в сиквеле, чтобы выследить и отомстить Кожаному лицу. Сиквел снял Дэвид Блу Гарсия ("Техасец", "Бладфест"), сценаристом и продюсером выступил Федерико Альварес ("Не дыши"). В фильме снялись Марк Бернем, Элси Фишер, Нелл Хадсон, Сара Яркин, Джессика Аллен, Джейкоб Латимор и другие.Премьера хоррора состоится 18 февраля.

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netflix, новости культуры, кино и сериалы, техас