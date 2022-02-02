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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/trailer-1770429514.html
Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой"
Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой" - РИА Новости, 02.02.2022
Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой"
На официальном YouTube-канале видеосервиса Netflix разместили первый трейлер продолжения знаменитого слэшера 1974 года "Техасская резня бензопилой". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:46
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На официальном YouTube-канале видеосервиса Netflix разместили первый трейлер продолжения знаменитого слэшера 1974 года "Техасская резня бензопилой". Действие происходит примерно через 50 лет после событий, показанных в первой части. Группа молодых людей заезжает в заброшенный город в штате Техас и оказывается слишком близко к месту, где маньяк Томас Хьюитт, он же Кожаное лицо, прятался и выжидал новых жертв все эти годы.Однако он не единственный, кто ждал. В трейлере также показывают Салли Хардести (Олуэн Фуэре) — выжившую героиню из оригинальной ленты. Она возвращается в сиквеле, чтобы выследить и отомстить Кожаному лицу. Сиквел снял Дэвид Блу Гарсия ("Техасец", "Бладфест"), сценаристом и продюсером выступил Федерико Альварес ("Не дыши"). В фильме снялись Марк Бернем, Элси Фишер, Нелл Хадсон, Сара Яркин, Джессика Аллен, Джейкоб Латимор и другие.Премьера хоррора состоится 18 февраля.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, техас
04:46 02.02.2022
 
Netflix выпустил трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой"

Netflix выпустил первый трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На официальном YouTube-канале видеосервиса Netflix разместили первый трейлер продолжения знаменитого слэшера 1974 года "Техасская резня бензопилой".
Действие происходит примерно через 50 лет после событий, показанных в первой части. Группа молодых людей заезжает в заброшенный город в штате Техас и оказывается слишком близко к месту, где маньяк Томас Хьюитт, он же Кожаное лицо, прятался и выжидал новых жертв все эти годы.
Однако он не единственный, кто ждал. В трейлере также показывают Салли Хардести (Олуэн Фуэре) — выжившую героиню из оригинальной ленты. Она возвращается в сиквеле, чтобы выследить и отомстить Кожаному лицу.
Сиквел снял Дэвид Блу Гарсия ("Техасец", "Бладфест"), сценаристом и продюсером выступил Федерико Альварес ("Не дыши").
В фильме снялись Марк Бернем, Элси Фишер, Нелл Хадсон, Сара Яркин, Джессика Аллен, Джейкоб Латимор и другие.
Премьера хоррора состоится 18 февраля.
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