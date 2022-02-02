13:14 02.02.2022 (обновлено: 14:00 02.02.2022)
В Белграде заявили о подготовке договора о свободной торговле с Киевом
Администрация Вучича: Сербия и Украина готовят соглашение о свободной торговле
Президентский дворец в Белграде
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Сербия и Украина готовят соглашение о свободной торговле, работа над которым должна быть вскоре завершена, сообщила администрация президента Сербии Александра Вучича.
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"Президент Вучич указал на то, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах в обоюдных интересах и указал на потребность в продолжении развития экономических отношений, с учетом неиспользованного потенциала", - сообщила администрация президента Сербии.
"Собеседники согласились в том, что есть еще много областей, в которых Сербия и Украина могли бы значительно активизироваться для укрепления сотрудничества. В связи с этим они отметили, что важно, что вскоре будет завершена работа над заключением Соглашения о свободной торговле между Сербией и Украиной", - говорится в сообщении.
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Вучич и Александрович отметили, что Белград и Киев выступают за "соблюдение норм международного права, как в двусторонних отношениях, так и в работе международных организаций и институтов". Посол Украины сообщил, что пребывание в Сербии было для него "особенно приятно".
За время своего мандата в Белграде Александрович неоднократно вызывал в СМИ и обществе резонанс своей антироссийской риторикой.
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