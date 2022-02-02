https://ria.ru/20220202/torgovlya-1770657645.html

В Белграде заявили о подготовке договора о свободной торговле с Киевом

В Белграде заявили о подготовке договора о свободной торговле с Киевом - РИА Новости, 02.02.2022

В Белграде заявили о подготовке договора о свободной торговле с Киевом

Сербия и Украина готовят соглашение о свободной торговле, работа над которым должна быть вскоре завершена, сообщила администрация президента Сербии Александра... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:14

2022-02-02T13:14

2022-02-02T14:00

сербия

украина

в мире

белград (город)

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148856/40/1488564015_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_b9d64e911d1d22ff25cabba0f676c00f.jpg

БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Сербия и Украина готовят соглашение о свободной торговле, работа над которым должна быть вскоре завершена, сообщила администрация президента Сербии Александра Вучича.Вучич в среду принял в Белграде посла Украины Олександра Александровича, мандат которого в Сербии подходит к завершению."Президент Вучич указал на то, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах в обоюдных интересах и указал на потребность в продолжении развития экономических отношений, с учетом неиспользованного потенциала", - сообщила администрация президента Сербии."Собеседники согласились в том, что есть еще много областей, в которых Сербия и Украина могли бы значительно активизироваться для укрепления сотрудничества. В связи с этим они отметили, что важно, что вскоре будет завершена работа над заключением Соглашения о свободной торговле между Сербией и Украиной", - говорится в сообщении.Вучич и Александрович отметили, что Белград и Киев выступают за "соблюдение норм международного права, как в двусторонних отношениях, так и в работе международных организаций и институтов". Посол Украины сообщил, что пребывание в Сербии было для него "особенно приятно".За время своего мандата в Белграде Александрович неоднократно вызывал в СМИ и обществе резонанс своей антироссийской риторикой.

https://ria.ru/20211225/gaz-1765434753.html

https://ria.ru/20211114/vuchich-1759001856.html

https://ria.ru/20190919/1558852549.html

сербия

украина

белград (город)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, украина, в мире, белград (город), киев