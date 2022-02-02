https://ria.ru/20220202/testirovanie-1770622864.html
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус - РИА Новости, 02.02.2022
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Лабораторная система, которая проводит тестирование на коронавирус, пока работает без перегрузки, есть резервные мощности, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:29
2022-02-02T10:29
2022-02-02T11:12
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лабораторная система, которая проводит тестирование на коронавирус, пока работает без перегрузки, есть резервные мощности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Сегодня система, которая проводит ПЦР-исследования, вся лабораторная система в стране пока работает без перегрузки, у нас есть резервные мощности. Здесь большая задача, чтобы все было четко и не доставляло проблем людям", - сказала Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова
10:29 02.02.2022 (обновлено: 11:12 02.02.2022)
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Попова: система, которая проводит тестирование на COVID-19, пока работает без перегрузки