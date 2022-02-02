https://ria.ru/20220202/testirovanie-1770622864.html

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус - РИА Новости, 02.02.2022

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Лабораторная система, которая проводит тестирование на коронавирус, пока работает без перегрузки, есть резервные мощности, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:29

2022-02-02T10:29

2022-02-02T11:12

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анна попова

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лабораторная система, которая проводит тестирование на коронавирус, пока работает без перегрузки, есть резервные мощности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Сегодня система, которая проводит ПЦР-исследования, вся лабораторная система в стране пока работает без перегрузки, у нас есть резервные мощности. Здесь большая задача, чтобы все было четко и не доставляло проблем людям", - сказала Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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