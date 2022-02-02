https://ria.ru/20220202/surok-1770289008.html

День Сурка в США

День Сурка в США - РИА Новости, 02.02.2022

День Сурка в США

Ежегодно 2 февраля в США традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day). РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:31

2022-02-02T00:31

2022-02-02T00:31

справки

2 февраля - день сурка

сша

день сурка

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Ежегодно 2 февраля в США традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day).Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранняя. Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. 2 февраля в Древнем Риме отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в тот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии в это время пробуждался барсук. Там он служил как бы весенне-зимним барометром. Обычай был завезен европейскими переселенцами в Соединенные Штаты. В новых условиях "работа" метеоролога перешла к сурку. До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в Панксатони (штат Пенсильвания) в местной газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна".В статье также было указано лучшее место, где сурок точнее всего предсказывает погоду, – Индюшачья горка на окраине города. В следующем году 2 февраля там собралась толпа местных жителей, жаждущих узнать прогноз погоды. Потом редактор городских новостей Клаймер Фрис, опять же в шутку, объявил о создании панксатонского Клуба сурка.В начале 1888 года для сурка построили домик на Индюшачьей горке.Имя животному подобрали не сразу. Вначале это был просто "Сурок из Панксатони", позже его называли Питом, а потом Филом. Официальное имя сурка звучит так: Фил из Панксатони (Punxsutawney Phil) – ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды. Городок Панксатони носит гордое название "Всемирная столица погоды".Ежегодная церемония 2 февраля нарушает зимний сон зверька. Празднование начинается еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков. Ровно в двадцать пять минут восьмого утра на глазах у тысяч людей, наблюдающих за зрелищем как вживую, так и по телевизору или интернету, члены "Клуба друзей Фила" в смокингах и цилиндрах вытаскивают сурка из норки, и он делает прогноз. По легенде, Фил нашептывает прогноз членам клуба на особом сурочьем языке, а те уже излагают его в понятной людям форме. Затем Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, после чего следует фотосессия и тур в центр города, где проходят праздничные гуляния. Только в конце дня Фил возвращается домой. Церемонию по случаю Дня сурка отменяли в Панксатони лишь в 1942 году. Менее чем через два месяца после удара японской авиации по Перл-Харбору устраивать шоу сочли неуместным.Всемирная слава к Филу пришла в 1993 году после выхода на экраны американской кинокомедии "День сурка" с Биллом Мюррейем и Энди МакДауэл в главных ролях.С 2010 года в Панксатони стали продавать билеты на "завтрак с Филом", где гости могут не только сфотографировать разбуженного сурка, но и предложить ему орешек. Также появилась возможность получить прогноз Фила в виде sms на мобильный телефон. В последние годы День сурка в США приобрел "зеленое" звучание. Ряд экологических организаций и обществ защиты животных выразили возмущение обычаем будить спящее животное, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото- и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс. Не желая прерывать народную традицию, защитники прав животных предлагают вместо живого сурка использовать муляж или изготовить робот. Фил – не единственный сурок-предсказатель США. Среди животных, которые предсказывали погоду на 60% точно, – Ти-бой (T-boy the nutria) в Новом Орлеане из Луизианы, Штормовой сурок (Stormy Marmot) в Колорадо, Холтсвиль Хол (Holtsville Hal) на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, Вудсток Вилли (Woodstock Willie) в Иллинойсе, Баки Чак (Buckeye Chuck) в Огайо и другие.Многочисленные конкуренты обитают и в соседней Канаде. Наиболее известным из них был Виартон Вилли (Wiarton Willie) из города Уайартон, который умер в 2017 году в возрасте 13 лет. На смену ему пришел сурок Ви Вилли (Wee Willie).Сравнение прогнозов сурков показывает, что они никогда не сходятся во мнении: примерно половина из них всегда предсказывает близкую весну, вторая половина – продолжение холодов.По другим данным, прогнозы сбываются в 40% случаев, но от сурка и не ждут точных результатов: это просто праздник. Организаторы мероприятия надевают фраки, цилиндры, шляпы, поют гимн, маршируют, остальные танцуют, пьют кофе, едят пончики и веселятся.В 2021 году Фил из Панксатони увидел свою тень, и это означало, что будет еще шесть недель зимы. В связи с пандемией COVID-19 прогнозы были сделаны без обычного скопления людей, но транслировались по многочисленным теле- и интернет-каналам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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