https://ria.ru/20220202/surki-1770616090.html

Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник"

Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" - РИА Новости, 02.02.2022

Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник"

Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" — День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:51

2022-02-02T09:51

2022-02-02T12:02

сша

россия

день сурка

общество

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/35/1551763500_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_c35cb5a9d3bb60de2e1ff04cdbd9853a.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" — День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для млекопитающих, обитающих в России, характерна более длительная спячка. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.Считается, что именно 2 февраля зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны — сурки. Если грызуны снова начинают сновать по земле в поисках корма, потепление не за горами."Наши сурки — Арчи, Нагайна и Сара — традиционно проигнорировали свой "официальный праздник" и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, а российский — степной (его второе название — байбак). Для нашего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев", — пояснили в зоопарке.В этом году грызуны ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, тем самым предвещая снежную и продолжительную зиму, и уже можно сказать, что насчет количества снега они точно не ошиблись.Как пояснили в зоопарке, на то, когда эти животные укладываются спать, влияют два основных фактора: погода и вес. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать массу. Все лето специалисты зоопарка следили за их рационом: в меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава.Сейчас эти обитатели зоопарка продолжают спать. Если в феврале потеплеет, вполне возможно, что они выйдут из норы в конце месяца, однако вероятнее всего, что сурки, по своему обыкновению, проспят до марта.

https://ria.ru/20220202/surok-1770289008.html

https://ria.ru/20211119/manuly-1759741488.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, день сурка, общество