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https://ria.ru/20220202/surki-1770616090.html
Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник"
Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" - РИА Новости, 02.02.2022
Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник"
Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" — День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:51
2022-02-02T12:02
сша
россия
день сурка
общество
хорошие новости
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" — День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для млекопитающих, обитающих в России, характерна более длительная спячка. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.Считается, что именно 2 февраля зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны — сурки. Если грызуны снова начинают сновать по земле в поисках корма, потепление не за горами."Наши сурки — Арчи, Нагайна и Сара — традиционно проигнорировали свой "официальный праздник" и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, а российский — степной (его второе название — байбак). Для нашего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев", — пояснили в зоопарке.В этом году грызуны ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, тем самым предвещая снежную и продолжительную зиму, и уже можно сказать, что насчет количества снега они точно не ошиблись.Как пояснили в зоопарке, на то, когда эти животные укладываются спать, влияют два основных фактора: погода и вес. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать массу. Все лето специалисты зоопарка следили за их рационом: в меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава.Сейчас эти обитатели зоопарка продолжают спать. Если в феврале потеплеет, вполне возможно, что они выйдут из норы в конце месяца, однако вероятнее всего, что сурки, по своему обыкновению, проспят до марта.
https://ria.ru/20220202/surok-1770289008.html
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сша, россия, день сурка, общество
09:51 02.02.2022 (обновлено: 12:02 02.02.2022)
 
Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник"

Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" День сурка

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтепной сурок в Московском зоопарке
Степной сурок в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Степной сурок в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" — День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для млекопитающих, обитающих в России, характерна более длительная спячка. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.
Считается, что именно 2 февраля зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны — сурки. Если грызуны снова начинают сновать по земле в поисках корма, потепление не за горами.
"Наши сурки — Арчи, Нагайна и Сара — традиционно проигнорировали свой "официальный праздник" и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, а российский — степной (его второе название — байбак). Для нашего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев", — пояснили в зоопарке.
В этом году грызуны ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, тем самым предвещая снежную и продолжительную зиму, и уже можно сказать, что насчет количества снега они точно не ошиблись.
Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания. 2 февраля 2021 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
00:31
День Сурка в США
Как пояснили в зоопарке, на то, когда эти животные укладываются спать, влияют два основных фактора: погода и вес. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать массу. Все лето специалисты зоопарка следили за их рационом: в меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава.
Сейчас эти обитатели зоопарка продолжают спать. Если в феврале потеплеет, вполне возможно, что они выйдут из норы в конце месяца, однако вероятнее всего, что сурки, по своему обыкновению, проспят до марта.
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