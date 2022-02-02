https://ria.ru/20220202/ssha-1770710218.html

СМИ: США готовят тысячи солдат к возможной отправке в Европу

СМИ: США готовят тысячи солдат к возможной отправке в Европу - РИА Новости, 02.02.2022

СМИ: США готовят тысячи солдат к возможной отправке в Европу

Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат на случай возможной отправки в Европу, пишет Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:10

2022-02-02T17:10

2022-02-02T23:54

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат на случай возможной отправки в Европу, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.Отмечается, что США намерены разместить около двух тысяч военных в Польше и Германии, а также передислоцировать часть сил из ФРГ в Румынию."Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тысячи военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе", — говорится в сообщении газеты.Ранее стало известно, что большую часть контингента, отправку которого Белый дом санкционировал в конце января, составляют элитные воздушно-десантные части.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.

https://ria.ru/20220202/krym-1770669522.html

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