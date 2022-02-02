https://ria.ru/20220202/ssha-1770660974.html

В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий

В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий - РИА Новости, 02.02.2022

В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий

Мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:32

2022-02-02T13:32

2022-02-02T14:48

в мире

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220129/voyska-1770091523.html

сша

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в мире, сша, дмитрий песков