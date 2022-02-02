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В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий
В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий
Мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:32
2022-02-02T13:32
2022-02-02T14:48
в мире
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - добавил Песков.
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в мире, сша, дмитрий песков
13:32 02.02.2022 (обновлено: 14:48 02.02.2022)
В Кремле призвали США отказаться от провокационных действий
Пресс-секретарь президента Песков призвал США отказаться от нагнетания напряженности