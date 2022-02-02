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Тверская область
https://ria.ru/20220202/sportobekty-1770691601.html
В муниципалитетах Тверской области создадут новые спортобъекты
В муниципалитетах Тверской области создадут новые спортобъекты - РИА Новости, 02.02.2022
В муниципалитетах Тверской области создадут новые спортобъекты
В 2022 году в муниципалитетах Тверской области будут созданы новые спортивные площадки, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:54
2022-02-02T15:54
тверская область
калининский район
кимрский район
ржев
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 2 фев – РИА Новости. В 2022 году в муниципалитетах Тверской области будут созданы новые спортивные площадки, сообщает пресс-служба регионального правительства.Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования для них распределены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.Новая спортивная площадка с уличными тренажерами будет создана в Зубцовском районе. В Торжокском районе установят универсальную игровую площадку, в Фировском – хоккейный корт. В Кулицком сельском поселении Калининского района появится поле для мини-футбола.Также на заседании регионального правительства принято решение о предоставлении субсидий городу Ржев на приобретение оборудования для стадиона "Горизонт" и Стоянцевскому сельскому поселению Кимрского района для закупки уличных тренажёров, отметили в пресс-службе.
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калининский район
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калининский район, кимрский район, ржев, игорь руденя
15:54 02.02.2022
 

В муниципалитетах Тверской области создадут новые спортобъекты

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 2 фев – РИА Новости. В 2022 году в муниципалитетах Тверской области будут созданы новые спортивные площадки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования для них распределены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Спортивный инвентарь
Вчера, 17:33Тверская область
Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование
Новая спортивная площадка с уличными тренажерами будет создана в Зубцовском районе. В Торжокском районе установят универсальную игровую площадку, в Фировском – хоккейный корт. В Кулицком сельском поселении Калининского района появится поле для мини-футбола.
Также на заседании регионального правительства принято решение о предоставлении субсидий городу Ржев на приобретение оборудования для стадиона "Горизонт" и Стоянцевскому сельскому поселению Кимрского района для закупки уличных тренажёров, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьКалининский районКимрский районРжевИгорь Руденя
 
 
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