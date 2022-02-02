https://ria.ru/20220202/sotskontrakty-1770655976.html

В Белгородской области за январь заключили 150 соцконтрактов

В Белгородской области за январь заключили 150 соцконтрактов - РИА Новости, 02.02.2022

В Белгородской области за январь заключили 150 соцконтрактов

В Белгородской области за январь 2022 года заключено 150 соцконтрактов на общую сумму 15 миллионов рублей, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:06

2022-02-02T13:06

2022-02-02T13:06

белгородская область

вячеслав гладков

старооскольский городской округ

белгородский район

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. В Белгородской области за январь 2022 года заключено 150 соцконтрактов на общую сумму 15 миллионов рублей, сообщает в среду правительство региона.Программа социальных контрактов "Содействие" реализуется в Белгородской области при поддержке губернатора региона Вячеслава Гладкова. В 2021 году 4160 белгородских семей получили помощь в рамках социальных контрактов. На их поддержку из федерального и регионального бюджетов в общей сложности было выделено свыше 380 миллионов рублей.Власти региона отмечают, что заключившим в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации белгородцам выплаты по контрактам будут проиндексированы. Кроме того, увеличится число социальных контрактов, заключаемых регионами для развития личного подсобного хозяйства."За первый месяц 2022 года в Белгородской области заключено 150 соцконтрактов на сумму 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В частности, Старооскольский городской округ и Белгородский район уже заключили по 27 контрактов, Новооскольский городской округ – 15, Корочанский район – 12. Кроме того, на сегодняшний день в области действуют 989 социальных контрактов, которые были заключены в прошлом году. Всего до конца года на реализацию программы "Содействие" в Белгородской области планируется направить 415 миллионов рублей. По прогнозам, поддержка будет оказана порядка 4 тысячам жителей региона."Уверен, что программа будет успешно реализована. Считаю, что это очень эффективный метод государственной поддержки тем семьям, которые находятся в непростой жизненной ситуации, и социальный контракт позволяет увеличить доход для семей, которые хотят этого. Для тех, кто своим трудом, своим умением, получив государственную поддержку, начинает вставать на ноги, получая не всегда самый большой, но постоянный источник дохода", – приводит облправительство слова губернатора Вячеслава Гладкова.

https://ria.ru/20220131/tseny-1770280211.html

https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html

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вячеслав гладков, старооскольский городской округ, белгородский район, белгородская область, в мире