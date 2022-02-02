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Прием заявок на социальную ипотеку для молодых ученых открылся в МО

Прием заявок на социальную ипотеку для молодых ученых открылся в МО - РИА Новости, 02.02.2022

Прием заявок на социальную ипотеку для молодых ученых открылся в МО

Министерство инвестиций Московской области объявило о начале приема заявок от молодых ученых и специалистов на участие в программе "Социальная ипотека". Об этом РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:27

2022-02-02T19:27

2022-02-02T19:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство инвестиций Московской области объявило о начале приема заявок от молодых ученых и специалистов на участие в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360".Она отметила, что за время действия программы льготное жилье в регионе получили 593 молодых ученых и специалиста. В этом году квартиры планируют выдать еще 28 ученым и 29 специалистам.Всю стоимость квартиры берет на себя правительство. Участник программы должен выплачивать только проценты по ипотеке.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)