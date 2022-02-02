https://ria.ru/20220202/soprovozhdenie-1770694621.html

Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина в Пекине

Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина в Пекине - РИА Новости, 02.02.2022

Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина в Пекине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в делегацию, которая будет сопровождать Владимира Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:09

2022-02-02T16:09

2022-02-02T16:39

политика

пекин

в мире

китай

россия

юрий ушаков

николай шульгинов

игорь сечин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в делегацию, которая будет сопровождать Владимира Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков."По прилету нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики, и Сечин", - сказал Ушаков."Если бы визит состоялся в спокойной обстановке, не было бы коронавируса, то наша делегация состояла бы, наверное, из 20-25 человек, а сейчас по понятным соображениям визит проводится в составе делегации из шести человек. Так было условлено с китайской стороной", - пояснил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, почему глава "Газпрома" Алексей Миллер не поедет в Пекин в составе делегации.

https://ria.ru/20220202/vstrecha-1770664478.html

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политика, пекин, в мире, китай, россия, юрий ушаков, николай шульгинов, игорь сечин, владимир путин, сергей лавров, дмитрий чернышенко