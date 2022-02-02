https://ria.ru/20220202/soglasheniya-1770700741.html

Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай

Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай - РИА Новости, 02.02.2022

Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай

Россия и Китай готовят к подписанию много соглашений в газовой сфере, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:36

2022-02-02T16:36

2022-02-02T16:36

владимир путин

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китай

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай готовят к подписанию много соглашений в газовой сфере, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля."В газовой сфере много соглашений готовится, какие из них будут подписаны, я пока еще сказать не могу. Но то, что визит будет означать дальнейший шаг в развитии сотрудничества в газовой сфере, это очевидно", - сказал Ушаков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kitay-1769749650.html

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владимир путин, россия, китай, в мире