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Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай
Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай - РИА Новости, 02.02.2022
Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай
Россия и Китай готовят к подписанию много соглашений в газовой сфере, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:36
2022-02-02T16:36
владимир путин
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай готовят к подписанию много соглашений в газовой сфере, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля."В газовой сфере много соглашений готовится, какие из них будут подписаны, я пока еще сказать не могу. Но то, что визит будет означать дальнейший шаг в развитии сотрудничества в газовой сфере, это очевидно", - сказал Ушаков журналистам.
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владимир путин, россия, китай, в мире
16:36 02.02.2022
 
Ушаков рассказал о соглашениях, готовящихся к визиту Путина в Китай

Помощник президента Ушаков: к визиту Путина в Китай готовится много соглашений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай готовят к подписанию много соглашений в газовой сфере, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля.
"В газовой сфере много соглашений готовится, какие из них будут подписаны, я пока еще сказать не могу. Но то, что визит будет означать дальнейший шаг в развитии сотрудничества в газовой сфере, это очевидно", - сказал Ушаков журналистам.
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