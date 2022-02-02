https://ria.ru/20220202/snegouborka-1770853995.html
Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов
Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов - РИА Новости, 03.02.2022
Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов
Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-02T11:40
2022-02-02T11:40
2022-02-03T13:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
евгений тишковец
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426018_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_c3d173e300c2d37b36f138922f24310d.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что январь 2022 года в Москве стал самым снежным за последние 6 лет, в этом месяце выпало 59 миллиметров осадков. Сугробы к 1 февраля выросли до 49 сантиметров при норме 33 сантиметра.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
https://ria.ru/20220131/sneg-1770504801.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426018_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_5f94826f1b59ed05f860a426aaa368bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снегопад в москве, москва, евгений тишковец, общество