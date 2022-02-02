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Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов
Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов - РИА Новости, 03.02.2022
Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов
Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-02T11:40
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москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
евгений тишковец
общество
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МОСКВА,&nbsp;2 фев - РИА Новости.&nbsp;Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал РИА Новости,&nbsp; что январь 2022 года в Москве стал самым снежным за последние 6 лет, в этом месяце выпало 59 миллиметров осадков. Сугробы к 1 февраля выросли до 49 сантиметров при норме 33 сантиметра.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
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снегопад в москве, москва, евгений тишковец, общество
11:40 02.02.2022 (обновлено: 13:32 03.02.2022)
 

Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУборка снега у здания Киевского вокзала в Москве
Уборка снега у здания Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Уборка снега у здания Киевского вокзала в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал РИА Новости,  что январь 2022 года в Москве стал самым снежным за последние 6 лет, в этом месяце выпало 59 миллиметров осадков. Сугробы к 1 февраля выросли до 49 сантиметров при норме 33 сантиметра.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно продолжается погрузка и вывоз снега. На улицах работает  спецтехника",- говорится в сообщении.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
Автомобили на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 10:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваЕвгений ТишковецОбщество
 
 
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