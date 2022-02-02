https://ria.ru/20220202/snegouborka-1770853995.html

Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов

Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов - РИА Новости, 03.02.2022

Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов

Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-02T11:40

2022-02-02T11:40

2022-02-03T13:32

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евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают очищать город от последствий снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что январь 2022 года в Москве стал самым снежным за последние 6 лет, в этом месяце выпало 59 миллиметров осадков. Сугробы к 1 февраля выросли до 49 сантиметров при норме 33 сантиметра.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20220131/sneg-1770504801.html

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