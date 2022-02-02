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Слуцкий назвал хамством слова Псаки и Блинкена, сравнивших Россию с лисой

Слуцкий назвал хамством слова Псаки и Блинкена, сравнивших Россию с лисой - РИА Новости, 02.02.2022

Слуцкий назвал хамством слова Псаки и Блинкена, сравнивших Россию с лисой

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова представителей американских властей, сравнивших РФ с Лисой, а Украину с... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:28

2022-02-02T12:28

2022-02-02T12:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова представителей американских властей, сравнивших РФ с Лисой, а Украину с курятником, назвал их хамством и напомнил, что США при этом используют Киев в виде плацдарма для сдерживания России.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, которую она сравнила с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. До этого аналогичное сравнение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что лиса хочет атаковать курятник, потому что "куры представляют угрозу"."США не первый раз переходят к откровенному хамству в дипломатической риторике. Подобные перлы - это, конечно, "высший пилотаж" дипломатии. Однако, если продолжать говорить таким же примитивным языком аллегорий и метафор, то это США, регулярно вмешиваясь в дела других государств и устраивая военные интервенции, все время выступали настоящим волком в овечьей шкуре. И это, к сожалению, хорошо известно в странах бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Теперь Вашингтон активно провоцирует Украину, чтобы использовать ее территорию как плацдарм для сдерживания России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/psaki-1770622595.html

https://ria.ru/20220202/psaki-1770588394.html

югославия

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в мире, энтони блинкен, дмитрий песков, югославия, ирак, россия, нато