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Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам
Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам - РИА Новости, 02.02.2022
Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам
Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:15
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны.Консульство находится на карантине и не рассматривает текущие заявки, объяснил оператор колл-центра. Все заявления пока в режиме ожидания. Документы на визы принимаются, но время их рассмотрения неизвестно.Сроки возобновления работы дипломатов пока не называются.
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Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам
Консульство Словении в Москве ушло на карантин и приостановило выдачу виз