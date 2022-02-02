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Туризм
https://ria.ru/20220202/sloveniya-1770655570.html
Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам
Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам - РИА Новости, 02.02.2022
Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам
Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:15
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны.Консульство находится на карантине и не рассматривает текущие заявки, объяснил оператор колл-центра. Все заявления пока в режиме ожидания. Документы на визы принимаются, но время их рассмотрения неизвестно.Сроки возобновления работы дипломатов пока не называются.
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туризм, новости - туризм, словения, визы, коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать
13:15 02.02.2022
 
Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам

Консульство Словении в Москве ушло на карантин и приостановило выдачу виз

CC BY-SA 3.0 / Snowdog / Марибор, Словения
Марибор, Словения - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Snowdog /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны.
Консульство находится на карантине и не рассматривает текущие заявки, объяснил оператор колл-центра. Все заявления пока в режиме ожидания. Документы на визы принимаются, но время их рассмотрения неизвестно.
Сроки возобновления работы дипломатов пока не называются.
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