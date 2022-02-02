https://ria.ru/20220202/sloveniya-1770655570.html

Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам

Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам - РИА Новости, 02.02.2022

Консульство Словении в Москве прекратило выдавать визы российским туристам

Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:15

2022-02-02T13:15

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выдача российским туристам виз в Словению прекращена с 31 января, сообщил собеседник в визовом центре этой страны.Консульство находится на карантине и не рассматривает текущие заявки, объяснил оператор колл-центра. Все заявления пока в режиме ожидания. Документы на визы принимаются, но время их рассмотрения неизвестно.Сроки возобновления работы дипломатов пока не называются.

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