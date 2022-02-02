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Новости Подмосковья
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Жители МО смогут записывать детей в школы искусств на "Госуслугах"
Жители МО смогут записывать детей в школы искусств на "Госуслугах" - РИА Новости, 02.02.2022
Жители МО смогут записывать детей в школы искусств на "Госуслугах"
Теперь жители Московской области смогут записывать детей в школы искусств через сайт "Госуслуги". Регион включен в список из 15 субъектов страны, в которых в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:47
2022-02-02T16:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут записывать детей в школы искусств через сайт "Госуслуги". Регион включен в список из 15 субъектов страны, в которых в тестовом режиме развивают электронные сервисы, сообщил телеканал "360".Для того чтобы записать ребенка в ДШИ, нужно оставить заявку на сайте. Там можно выбрать школу, специальность, а также уровень подготовки ребенка. После заполнения заявки в течение пяти дней в ДШИ нужно принести паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.В минкультуры Московской области напомнили, что основной набор учеников в школы искусств проходит с 15 апреля по 15 июня, а дополнительный – с 20 августа по 30 сентября.
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московская область (подмосковье)
16:47 02.02.2022
 

Жители МО смогут записывать детей в школы искусств на "Госуслугах"

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут записывать детей в школы искусств через сайт "Госуслуги". Регион включен в список из 15 субъектов страны, в которых в тестовом режиме развивают электронные сервисы, сообщил телеканал "360".
Для того чтобы записать ребенка в ДШИ, нужно оставить заявку на сайте. Там можно выбрать школу, специальность, а также уровень подготовки ребенка. После заполнения заявки в течение пяти дней в ДШИ нужно принести паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.
В минкультуры Московской области напомнили, что основной набор учеников в школы искусств проходит с 15 апреля по 15 июня, а дополнительный – с 20 августа по 30 сентября.
 
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