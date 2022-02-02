https://ria.ru/20220202/segregatsiya-1770753237.html
Зампостпреда России назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ
Зампостпреда России назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ - РИА Новости, 02.02.2022
Зампостпреда России назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ
Германия занимается сегрегацией СМИ по признаку национальной принадлежности, это чистейшей воды цензура, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:00
2022-02-02T21:00
2022-02-02T21:00
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Германия занимается сегрегацией СМИ по признаку национальной принадлежности, это чистейшей воды цензура, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, комментируя запрет вещания RT DE."У Германии наблюдается дихотомия декларируемых принципов и реальных действий де-факто. Честно говоря, эти действия вызывают в памяти какие-то очень настораживающие аналогии с известными историческими периодами того государства в контексте именно свободы слова и выражения мнения", - сказал дипломат.По его словам, ситуация к лучшему не меняется: не только немецкие власти и немецкий регулятор принимают такие меры, но и Германский союз журналистов каждый раз фактически камертоном воспроизводит немецкий официоз, заявляя, что российские СМИ не являются СМИ как таковыми лишь потому, что их страна происхождения - Россия, посему априори любой информационный контент, который они предлагают, лжив и несет в себе дезинформацию."По сути Германия занимается сегрегацией средств массовой информации по признаку национальной принадлежности и редакционной политики, а это чистейшей воды цензура, причем как в цифровом пространстве, так и в контексте традиционных средств массовой информации", - отметил Буякевич.
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Зампостпреда России назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ
Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ