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https://ria.ru/20220202/sanktsii-1770681879.html
Нидерланды поддержат санкции против России в случае эскалации
Нидерланды поддержат санкции против России в случае эскалации - РИА Новости, 02.02.2022
Нидерланды поддержат санкции против России в случае эскалации
Нидерланды поддержат санкции ЕС против РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в ходе визита в Киев. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:57
2022-02-02T14:57
в мире
сергей лавров
дмитрий кулеба
марк рютте
россия
киев
сша
евросоюз
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды поддержат санкции ЕС против РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в ходе визита в Киев.Премьер Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Хукстра 1 февраля прибыли с визитом на Украину. Сообщалось, что они обсудят в Киеве ситуацию на границе с Россией и сотрудничество по делу о крушении рейса MH17."Приятно познакомиться с (министром иностранных дел Украины - ред.) Дмитрием Кулебой лично. Ситуация на границе между Украиной и Россией ухудшилась. В десэкалации путем диалога заинтересованы все стороны. Нидерланды поддержат санкции ЕС, если Россия решит продолжить агрессию", - написал Хукстра в Twitter.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770654614.html
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россия
киев
сша
нидерланды
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в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, марк рютте, россия, киев, сша, евросоюз, евросовет, нидерланды
14:57 02.02.2022
 
Нидерланды поддержат санкции против России в случае эскалации

В Нидерландах заявили, что поддержат санкции против России при эскалации вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды поддержат санкции ЕС против РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в ходе визита в Киев.
Премьер Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Хукстра 1 февраля прибыли с визитом на Украину. Сообщалось, что они обсудят в Киеве ситуацию на границе с Россией и сотрудничество по делу о крушении рейса MH17.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
12:58
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оружия
"Приятно познакомиться с (министром иностранных дел Украины - ред.) Дмитрием Кулебой лично. Ситуация на границе между Украиной и Россией ухудшилась. В десэкалации путем диалога заинтересованы все стороны. Нидерланды поддержат санкции ЕС, если Россия решит продолжить агрессию", - написал Хукстра в Twitter.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Украинские военные во время учений в Одесской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:51
Киев подготовил перечень вещей для нужд армии
 
В миреСергей ЛавровДмитрий КулебаМарк РюттеРоссияКиевСШАЕвросоюзЕвросоветНидерланды
 
 
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