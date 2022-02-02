Нидерланды поддержат санкции против России в случае эскалации
В Нидерландах заявили, что поддержат санкции против России при эскалации вокруг Украины
Города мира. Амстердам. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды поддержат санкции ЕС против РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в ходе визита в Киев.
Премьер Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Хукстра 1 февраля прибыли с визитом на Украину. Сообщалось, что они обсудят в Киеве ситуацию на границе с Россией и сотрудничество по делу о крушении рейса MH17.
"Приятно познакомиться с (министром иностранных дел Украины - ред.) Дмитрием Кулебой лично. Ситуация на границе между Украиной и Россией ухудшилась. В десэкалации путем диалога заинтересованы все стороны. Нидерланды поддержат санкции ЕС, если Россия решит продолжить агрессию", - написал Хукстра в Twitter.
Good to meet minister @DmytroKuleba in person. The situation at the border between #Ukraine and #Russia has deteriorated. It is in the interest of all to de-escalate through dialogue. The Netherlands supports substantial EU sanctions if Russia decides to further aggression. pic.twitter.com/Ye7K4DQSzA— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 2, 2022
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.