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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220202/reytingi-1770653785.html
Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги
Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги - РИА Новости, 02.02.2022
Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги
Китай встретил Новый год по лунному календарю. Новогодний Гала-концерт Чуньвань Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:49
2022-02-02T12:49
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай встретил Новый год по лунному календарю. Новогодний Гала-концерт Чуньвань Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги.Программа гала-концерта включала песни, танцы, комедийные миниатюры. А ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до наступления года Тигра.На сцене выступили как известные всей стране звезды, так и молодые исполнители. Зрители смогли оценить и новейшие технологические решения, в том числе дополненную реальность. И судя по рейтингам, концерт удался. По предварительным данным, его посмотрело почти 22% аудитории. В соцсетях же отдельные ролики с нарезкой из эфира посмотрели почти 5 миллиардов раз. Транслировали и освещали шоу свыше шестисот СМИ в более чем 170 странах и регионах мира. Зарубежная аудитория по сравнению с 2021-м увеличилась почти вдвое. В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.
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китай
12:49 02.02.2022
 

Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги

© AP Photo / Ng Han GuanЖители Пекина празднуют Китайский Новый Год
Жители Пекина празднуют Китайский Новый Год - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай встретил Новый год по лунному календарю. Новогодний Гала-концерт Чуньвань Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги.
Программа гала-концерта включала песни, танцы, комедийные миниатюры. А ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до наступления года Тигра.
Юани - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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На сцене выступили как известные всей стране звезды, так и молодые исполнители. Зрители смогли оценить и новейшие технологические решения, в том числе дополненную реальность. И судя по рейтингам, концерт удался. По предварительным данным, его посмотрело почти 22% аудитории. В соцсетях же отдельные ролики с нарезкой из эфира посмотрели почти 5 миллиардов раз. Транслировали и освещали шоу свыше шестисот СМИ в более чем 170 странах и регионах мира. Зарубежная аудитория по сравнению с 2021-м увеличилась почти вдвое. В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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