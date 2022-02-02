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Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги

Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги - РИА Новости, 02.02.2022

Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги

Китай встретил Новый год по лунному календарю. Новогодний Гала-концерт Чуньвань Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:49

2022-02-02T12:49

2022-02-02T12:49

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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай встретил Новый год по лунному календарю. Новогодний Гала-концерт Чуньвань Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги.Программа гала-концерта включала песни, танцы, комедийные миниатюры. А ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до наступления года Тигра.На сцене выступили как известные всей стране звезды, так и молодые исполнители. Зрители смогли оценить и новейшие технологические решения, в том числе дополненную реальность. И судя по рейтингам, концерт удался. По предварительным данным, его посмотрело почти 22% аудитории. В соцсетях же отдельные ролики с нарезкой из эфира посмотрели почти 5 миллиардов раз. Транслировали и освещали шоу свыше шестисот СМИ в более чем 170 странах и регионах мира. Зарубежная аудитория по сравнению с 2021-м увеличилась почти вдвое. В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.

https://ria.ru/20220131/proekty-1770336836.html

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китай