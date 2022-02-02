https://ria.ru/20220202/rastrata-1770681541.html
Начальника новочеркасской колонии задержали за растрату 1,3 миллиона рублей
Начальника новочеркасской колонии задержали за растрату 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 02.02.2022
Начальника новочеркасской колонии задержали за растрату 1,3 миллиона рублей
Правоохранители задержали начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, по подозрению в растрате имущества на 1,3 миллиона рублей,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:54
2022-02-02T14:54
2022-02-02T14:55
происшествия
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ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, по подозрению в растрате имущества на 1,3 миллиона рублей, сообщает СУСК России по Ростовской области.По версии следствия, с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый, находясь на территории исправительной колонии, растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей – это ущерб в особо крупном размере."В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. На основании материалов УФСБ России по Ростовской области следствием возбуждено уголовное дело по статье "Растрата вверенного имущества, совершенная в особо крупном размере" УК РФ.
https://ria.ru/20211207/rastrata-1762497499.html
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:54 02.02.2022 (обновлено: 14:55 02.02.2022)
Начальника новочеркасской колонии задержали за растрату 1,3 миллиона рублей
Начальника колонии номер 14 в Новочеркасске задержали за растрату 1,3 миллиона рублей