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Путину передали духи "Красная Москва"
Путину передали духи "Красная Москва" - РИА Новости, 02.02.2022
Путину передали духи "Красная Москва"
Президенту России Владимиру Путину передали набор духов фабрики "Новая заря", среди которых легендарная "Красная Москва". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:51
2022-02-02T14:51
2022-02-02T14:52
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину передали набор духов фабрики "Новая заря", среди которых легендарная "Красная Москва".Путин вручает в Кремле высшие государственные награды. Среди награждаемых - советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Летковская.Она отметила, что отечественная парфюмерия выпускает такие же изделия, как мировые бренды, и имеет международные награды.Пр ее словам, все, кто приезжает в нашу страну, считают за честь купить их в подарок."И чтобы быть не голословными, Владимир Владимирович, я передала вашим помощникам эти образцы. Если у Вас будет три минуты, когда Вы будете пить чай или кофе, посмотрите, пожалуйста. И действительно Вы поймете, что это парфюмерия очень высокого качества", - сказала Летковская.
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общество, владимир путин
14:51 02.02.2022 (обновлено: 14:52 02.02.2022)
Путину передали духи "Красная Москва"
Президенту России Владимиру Путину передали набор духов фабрики "Новая заря"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину передали набор духов фабрики "Новая заря", среди которых легендарная "Красная Москва".
Путин вручает в Кремле высшие государственные награды. Среди награждаемых - советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Летковская.
Она отметила, что отечественная парфюмерия выпускает такие же изделия, как мировые бренды, и имеет международные награды.
"К примеру, такие духи, вы слышали, наверное, может быть, видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике, "Красная Москва". Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года", - сказала она.
Пр ее словам, все, кто приезжает в нашу страну, считают за честь купить их в подарок.
"И чтобы быть не голословными, Владимир Владимирович, я передала вашим помощникам эти образцы. Если у Вас будет три минуты, когда Вы будете пить чай или кофе, посмотрите, пожалуйста. И действительно Вы поймете, что это парфюмерия очень высокого качества", - сказала Летковская.