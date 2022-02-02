https://ria.ru/20220202/putin-1770680726.html

Путину передали духи "Красная Москва"

Путину передали духи "Красная Москва" - РИА Новости, 02.02.2022

Путину передали духи "Красная Москва"

Президенту России Владимиру Путину передали набор духов фабрики "Новая заря", среди которых легендарная "Красная Москва". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:51

2022-02-02T14:51

2022-02-02T14:52

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/45473/40/454734076_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d7869c66b5cef22d45eaeacd6bcd8cc6.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину передали набор духов фабрики "Новая заря", среди которых легендарная "Красная Москва".Путин вручает в Кремле высшие государственные награды. Среди награждаемых - советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Летковская.Она отметила, что отечественная парфюмерия выпускает такие же изделия, как мировые бренды, и имеет международные награды.Пр ее словам, все, кто приезжает в нашу страну, считают за честь купить их в подарок."И чтобы быть не голословными, Владимир Владимирович, я передала вашим помощникам эти образцы. Если у Вас будет три минуты, когда Вы будете пить чай или кофе, посмотрите, пожалуйста. И действительно Вы поймете, что это парфюмерия очень высокого качества", - сказала Летковская.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/1587869073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин