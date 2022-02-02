https://ria.ru/20220202/publikatsii-1770688628.html

Посольство США не прокомментировало публикации в газете Pais ответа НАТО

Посольство США не прокомментировало публикации в газете Pais ответа НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

Посольство США не прокомментировало публикации в газете Pais ответа НАТО

Посольство США в Москве в ответ на просьбу подтвердить подлинность материалов газеты Pais об ответе Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности заявило... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:47

в мире

сша

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южная осетия

абхазия

посольство сша в рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посольство США в Москве в ответ на просьбу подтвердить подлинность материалов газеты Pais об ответе Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности заявило РИА Новости, что не комментирует утечки.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Как правило, мы не обсуждаем документы, попавшие в прессу", - заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

https://ria.ru/20220202/politika-1770657928.html

сша

россия

южная осетия

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в мире, сша, россия, нато, южная осетия, абхазия, посольство сша в рф