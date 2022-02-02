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Названы пять советских суперпродуктов, о которых все почему-то забыли
Мясников назвал пять незаслуженно забытых советских "суперпродуктов" - РИА Новости, 02.02.2022
Названы пять советских суперпродуктов, о которых все почему-то забыли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пяти полезных продуктах, популярных в СССР и незаслуженно забытых в наше время. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:28
2022-02-02T16:28
2022-02-02T18:26
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пяти полезных продуктах, популярных в СССР и незаслуженно забытых в наше время.По словам медика, в Советском Союзе детей заставляли пить рыбий жир, мотивируя это огромной пользой для организма. Мясников отметил, что при употреблении этого продукта действительно улучшались иммунитет, память и общее состояние здоровья.Также огромной популярностью пользовался и гематоген, который помогал повысить уровень гемоглобина в крови, а также снять усталость и слабость. "Это же не просто шоколадка была. Здесь бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром. <...> Гематоген всем давали, сделали его вкусным", — отметил врач, добавив, что раньше гематоген давали всем — независимо от того, есть у человека анемия или нет.Еще одним полезным продуктом специалист назвал морскую капусту: она содержит много йода, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, у советских людей часто дома хранился чайный гриб, укрепляющий иммунитет и способствующий улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы.Последним в списке Мясникова оказался яблочный уксус: он помогал сбросить лишние килограммы и эффективно бороться с перхотью, а еще им растирали больного с простудой, чтобы сбить температуру тела.
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
16:28 02.02.2022 (обновлено: 18:26 02.02.2022)
Мясников назвал пять незаслуженно забытых советских "суперпродуктов"
Врач Мясников перечислил пять советских "суперпродуктов", о которых незаслуженно забыли
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
о пяти полезных продуктах, популярных в СССР и незаслуженно забытых в наше время.
По словам медика, в Советском Союзе детей заставляли пить рыбий жир, мотивируя это огромной пользой для организма. Мясников отметил, что при употреблении этого продукта действительно улучшались иммунитет, память и общее состояние здоровья.
Также огромной популярностью пользовался и гематоген, который помогал повысить уровень гемоглобина в крови, а также снять усталость и слабость. "Это же не просто шоколадка была. Здесь бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром. <...> Гематоген всем давали, сделали его вкусным", — отметил врач, добавив, что раньше гематоген давали всем — независимо от того, есть у человека анемия или нет.
Еще одним полезным продуктом специалист назвал морскую капусту: она содержит много йода, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, у советских людей часто дома хранился чайный гриб, укрепляющий иммунитет и способствующий улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Последним в списке Мясникова
оказался яблочный уксус: он помогал сбросить лишние килограммы и эффективно бороться с перхотью, а еще им растирали больного с простудой, чтобы сбить температуру тела.