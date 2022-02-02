https://ria.ru/20220202/prevoskhodstvo-1770592947.html

Тотальное превосходство российского истребителя

В США признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями - РИА Новости, 02.02.2022

Тотальное превосходство российского истребителя

Российский Су-30СМ2 по маневренности и выносливости превосходит любой западный истребитель, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T02:11

2022-02-02T02:11

2022-02-02T03:53

новое оружие россии

черняховск

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский Су-30СМ2 по маневренности и выносливости превосходит любой западный истребитель, пишет американский журнал Military Watch Magazine.Издание отмечает, что модификация СМ2 по дальности поражения целей ракетами класса "воздух-воздух" в 400 километров также значительно – вдвое или даже больше – опережает западные самолеты.Су-30СМ2, как говорится в статье, заменят в российских ВВС устаревшие истребители Су-27, а на флоте — ударные истребители Су-24М. Сообщается, что первая обновленная эскадрилья будет развернута в Калининградской области. Первые четыре машины уже прибыли на аэродром в городе Черняховск.Су-30СМ2 отличается от предшественника Су-30СМ тем, что на этой машине импортное оборудование заменили на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления - она обеспечивает увеличенную дальность обнаружения воздушных целей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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черняховск, калининградская область, су-30см, су-30, сша, ввс рф