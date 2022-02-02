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Новое оружие России
https://ria.ru/20220202/prevoskhodstvo-1770592947.html
Тотальное превосходство российского истребителя
В США признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями - РИА Новости, 02.02.2022
Тотальное превосходство российского истребителя
Российский Су-30СМ2 по маневренности и выносливости превосходит любой западный истребитель, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T02:11
2022-02-02T03:53
новое оружие россии
черняховск
калининградская область
су-30см
су-30
сша
ввс рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский Су-30СМ2 по маневренности и выносливости превосходит любой западный истребитель, пишет американский журнал Military Watch Magazine.Издание отмечает, что модификация СМ2 по дальности поражения целей ракетами класса "воздух-воздух" в 400 километров также значительно – вдвое или даже больше – опережает западные самолеты.Су-30СМ2, как говорится в статье, заменят в российских ВВС устаревшие истребители Су-27, а на флоте — ударные истребители Су-24М. Сообщается, что первая обновленная эскадрилья будет развернута в Калининградской области. Первые четыре машины уже прибыли на аэродром в городе Черняховск.Су-30СМ2 отличается от предшественника Су-30СМ тем, что на этой машине импортное оборудование заменили на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления - она обеспечивает увеличенную дальность обнаружения воздушных целей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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черняховск
калининградская область
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черняховск, калининградская область, су-30см, су-30, сша, ввс рф
02:11 02.02.2022 (обновлено: 03:53 02.02.2022)
 
В США признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями

Military Watch Magazine: российский Су-30СМ2 превосходит все западные истребители

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский Су-30СМ2 по маневренности и выносливости превосходит любой западный истребитель, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
Издание отмечает, что модификация СМ2 по дальности поражения целей ракетами класса "воздух-воздух" в 400 километров также значительно – вдвое или даже больше – опережает западные самолеты.
Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 08:00
"Это лучшая техника в мире". Чем вооружат российскую армию в 2022-м
Су-30СМ2, как говорится в статье, заменят в российских ВВС устаревшие истребители Су-27, а на флоте — ударные истребители Су-24М. Сообщается, что первая обновленная эскадрилья будет развернута в Калининградской области. Первые четыре машины уже прибыли на аэродром в городе Черняховск.
Су-30СМ2 отличается от предшественника Су-30СМ тем, что на этой машине импортное оборудование заменили на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления - она обеспечивает увеличенную дальность обнаружения воздушных целей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Новое оружие РоссииЧерняховскКалининградская областьСу-30СМСу-30СШАВВС РФ
 
 
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