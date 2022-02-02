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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220202/poteri-1770591906.html
Сколько рубль теряет на геополитике
Аналитик подсчитал, сколько рубль теряет на геополитике - РИА Новости, 02.02.2022
Сколько рубль теряет на геополитике
Рубль, с одной стороны, окружают позитивные факторы - двойной профицит счета текущих операций и бюджета, доходность ОФЗ выше инфляции, высокие цены на товары... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:19
2022-02-02T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
европа
рубль
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рубль, с одной стороны, окружают позитивные факторы - двойной профицит счета текущих операций и бюджета, доходность ОФЗ выше инфляции, высокие цены на товары российского экспорта, а также низкая долговая нагрузка государства и бизнеса. А с другой стороны, весь позитив нивелируется геополитической ситуацией, в которую Россия оказалась вовлечена, рассказал агенству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Других негативных факторов, по его мнению, у рубля нет. Собеседник агентства добавил, что ждать снижения цен на нефть сейчас не стоит, поскольку на рынке образовался реальный дефицит поставок."Кроме того, при текущих ценах на газ нефти будет сложно дешеветь, так как часто она является альтернативным топливом для локальных нужд. Речь, прежде всего, идёт о топочном мазуте для домохозяйств и электростанций. Ждать снижение цен на газ в Европе также будет наивным. Американские поставщики делают все, дабы сохранить высокие цены для сбыта своего СПГ", — подчеркнул аналитик.
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экономика, европа, рубль
04:19 02.02.2022
 
Аналитик подсчитал, сколько рубль теряет на геополитике

Аналитик Кочетков: из-за геополитической ситуации рубль теряет до 20% своей стоимости

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рубль, с одной стороны, окружают позитивные факторы - двойной профицит счета текущих операций и бюджета, доходность ОФЗ выше инфляции, высокие цены на товары российского экспорта, а также низкая долговая нагрузка государства и бизнеса. А с другой стороны, весь позитив нивелируется геополитической ситуацией, в которую Россия оказалась вовлечена, рассказал агенству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
"Только вечные попытки обложить РФ какими-либо санкциями создают для рубля негативный фон. Без этой составляющей рубль был бы на 15%-20% крепче", — отметил Кочетков.
Других негативных факторов, по его мнению, у рубля нет. Собеседник агентства добавил, что ждать снижения цен на нефть сейчас не стоит, поскольку на рынке образовался реальный дефицит поставок.
"Кроме того, при текущих ценах на газ нефти будет сложно дешеветь, так как часто она является альтернативным топливом для локальных нужд. Речь, прежде всего, идёт о топочном мазуте для домохозяйств и электростанций. Ждать снижение цен на газ в Европе также будет наивным. Американские поставщики делают все, дабы сохранить высокие цены для сбыта своего СПГ", — подчеркнул аналитик.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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