https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770756268.html

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 02.02.2022

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:21

2022-02-02T21:21

2022-02-02T22:02

россия

владимир путин

общество

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755332314_0:69:853:548_1920x0_80_0_0_180661a32fd7bd9e0d216305dae70a2f.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В тексте указано, что документ вступает в силу со дня подписания.Ранее бывший депутат сообщила СМИ, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.Путин назначил Поклонскую послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время.

https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768530608.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская