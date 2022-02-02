https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770756268.html
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 02.02.2022
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:21
2022-02-02T21:21
2022-02-02T22:02
россия
владимир путин
общество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В тексте указано, что документ вступает в силу со дня подписания.Ранее бывший депутат сообщила СМИ, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.Путин назначил Поклонскую послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время.
https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768530608.html
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россия, владимир путин, общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская
21:21 02.02.2022 (обновлено: 22:02 02.02.2022)
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Президент Путин снял Поклонскую с должности посла и назначил замглавы Россотрудничества