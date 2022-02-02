https://ria.ru/20220202/pogoda-1770604691.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 02.02.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода, небольшой снег ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет минус 2-4 градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T07:59
2022-02-02T07:59
2022-02-02T07:59
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет минус 2-4 градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, температура будет на 6 градусов выше средних многолетних значений.Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что все равно немного ниже нормы.
https://ria.ru/20220131/fevral-1770350504.html
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общество, москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк пообещала москвичам в среду небольшой снег и до минус четырех градусов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет минус 2-4 градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня у нас будет преобладать облачная погода с небольшим снегом. Максимальная температура в Москве
- минус 2-4, по области минус 1 - минус 6", - сообщила она.
По ее словам, температура будет на 6 градусов выше средних многолетних значений.
Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что все равно немного ниже нормы.