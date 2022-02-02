https://ria.ru/20220202/pogoda-1770604691.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 02.02.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода, небольшой снег ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет минус 2-4 градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T07:59

2022-02-02T07:59

2022-02-02T07:59

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет минус 2-4 градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, температура будет на 6 градусов выше средних многолетних значений.Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что все равно немного ниже нормы.

https://ria.ru/20220131/fevral-1770350504.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва