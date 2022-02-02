https://ria.ru/20220202/peregovory-1770751390.html

Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности - РИА Новости, 02.02.2022

Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:45

2022-02-02T20:45

2022-02-02T23:16

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борис джонсон

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, рассказала пресс-служба Кремля."Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что президент изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, он обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Ранее в СМИ появилась информация, что телефонный разговор двух лидеров должен был состояться в понедельник, но британская сторона попросила перенести его после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. Джонсон, комментируя эти сообщения в прессе, заявил, что переговорит с российским президентом "как только сможет".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского президента и МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220202/nato-1770731409.html

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в мире, владимир путин, борис джонсон, ситуация в днр и лнр, украина