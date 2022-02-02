17:23 02.02.2022 (обновлено: 17:39 02.02.2022)
Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев готов переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения конфликта, заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией", - сказал Кулеба в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ, которую транслировал МИД Украины в Facebook.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.