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Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате, заявил Кулеба
Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.02.2022
Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате, заявил Кулеба
Киев готов переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения конфликта, заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:23
2022-02-02T17:39
в мире
украина
киев
россия
москва
дмитрий кулеба
дмитрий песков
мид украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев готов переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения конфликта, заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией", - сказал Кулеба в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ, которую транслировал МИД Украины в Facebook.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html
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в мире, украина, киев, россия, москва, дмитрий кулеба, дмитрий песков, мид украины, facebook, нато, ситуация в днр и лнр
17:23 02.02.2022 (обновлено: 17:39 02.02.2022)
 
Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев готов переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения конфликта, заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией", - сказал Кулеба в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ, которую транслировал МИД Украины в Facebook.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
14:28
The Guardian раскрыла планы Джонсона на Украине
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
15:34
Автор статьи в Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине
 
В миреУкраинаКиевРоссияМоскваДмитрий КулебаДмитрий ПесковМИД УкраиныFacebookНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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