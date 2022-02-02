Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности
Пресс-секретарь президента Песков: новая встреча по безопасности пока не предполагается
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пока нет понимания относительно следующего раунда российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, пока не предполагается, пока понимания на этот счёт нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагается ли в ближайшее время следующий раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.