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Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности - РИА Новости, 02.02.2022
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности
Пока нет понимания относительно следующего раунда российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:55
2022-02-02T13:55
сергей лавров
владимир путин
россия
москва
сша
нато
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пока нет понимания относительно следующего раунда российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, пока не предполагается, пока понимания на этот счёт нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагается ли в ближайшее время следующий раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770662134.html
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россия
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сергей лавров, владимир путин, россия, москва, сша, нато, в мире
13:55 02.02.2022
 
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности

Пресс-секретарь президента Песков: новая встреча по безопасности пока не предполагается

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пока нет понимания относительно следующего раунда российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, пока не предполагается, пока понимания на этот счёт нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагается ли в ближайшее время следующий раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:38
Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:01
В Совфеде оценили перспективы переговоров по безопасности
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияМоскваСШАНАТОВ мире
 
 
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