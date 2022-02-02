https://ria.ru/20220202/peregovory-1770667397.html

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности - РИА Новости, 02.02.2022

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров по безопасности

Пока нет понимания относительно следующего раунда российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:55

2022-02-02T13:55

2022-02-02T13:55

сергей лавров

владимир путин

россия

москва

сша

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пока нет понимания относительно следующего раунда российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, пока не предполагается, пока понимания на этот счёт нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагается ли в ближайшее время следующий раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770662134.html

https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770655110.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, владимир путин, россия, москва, сша, нато, в мире