https://ria.ru/20220202/perebroska-1770760954.html

Слуцкий прокомментировал заявление о переброске военных США в Европу

Слуцкий прокомментировал заявление о переброске военных США в Европу - РИА Новости, 02.02.2022

Слуцкий прокомментировал заявление о переброске военных США в Европу

Заявление о переброске дополнительных военных США в Европу - деструктивная заявка на демонстрацию "военных мускулов", отвлекающая внимание от вопросов... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T22:05

2022-02-02T22:05

2022-02-02T22:05

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявление о переброске дополнительных военных США в Европу - деструктивная заявка на демонстрацию "военных мускулов", отвлекающая внимание от вопросов глобальной безопасности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Оставим военным экспертам вопросы о том, насколько такое количество военнослужащих подпадает под крылатое выражение "гора родила мышь". Но с политической точки зрения это явно заявка на демонстрацию "военных мускулов", и весьма деструктивная", - написал Слуцкий в Telegram-канале, комментируя заявление Пентагона.Кроме того, политик отметил, что такие заявления делаются на фоне переговоров по гарантиям безопасности с целью "сместить фокус внимания с вопросов глобальной безопасности" на "российскую угрозу".Ранее Пентагон объявил, что США направляют дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. Согласно заверениям Пентагона, они будут находиться в союзных европейских странах на временной основе и при согласии принимающих сторон.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html

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в мире, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нато, telegram (приложение)