https://ria.ru/20220202/pentagon-1770726894.html

США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию

США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию - РИА Новости, 02.02.2022

США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию

Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат, заявил на брифинге представитель американского оборонного... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:08

2022-02-02T18:08

2022-02-02T20:05

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат, заявил на брифинге представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби."Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО", — сказал он.Кирби подчеркнул, что военнослужащие направляются в регион "не навсегда", эта мера призвана оказать поддержку американским союзникам в регионе.По его словам, речь идет о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса, которые будут находиться под командованием США, а не НАТО.Помимо этого, Пентагон отправит еще тысячу солдат из Германии в Румынию. В американском оборонном ведомстве отметили, что при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы.Кирби не исключил, что в ближайшее время туда могут направиться дополнительные силы. Их в дальнейшем могут использовать и на Украине "для содействия эвакуации". Также он добавил, что американские военные инструкторы продолжат работу с солдатами ВСУ. При этом, как отметил представитель Пентагона, администрация Штатов уверена, что конфликта из-за сложившейся вокруг Украины ситуации все еще можно избежать.На прошлой неделе Вашингтон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих из элитных десантных частей для отправки в Европу. Солдаты, о переброске которых сообщили в Пентагоне, в их число не входят.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.

https://ria.ru/20220202/nato-1770725535.html

https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html

https://ria.ru/20220202/otvety-1770688926.html

https://ria.ru/20220202/otvet-1770691327.html

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