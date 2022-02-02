https://ria.ru/20220202/pentagon-1770726894.html
США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию
США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию - РИА Новости, 02.02.2022
США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию
Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат, заявил на брифинге представитель американского оборонного... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:08
2022-02-02T18:08
2022-02-02T20:05
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат, заявил на брифинге представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби."Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО", — сказал он.Кирби подчеркнул, что военнослужащие направляются в регион "не навсегда", эта мера призвана оказать поддержку американским союзникам в регионе.По его словам, речь идет о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса, которые будут находиться под командованием США, а не НАТО.Помимо этого, Пентагон отправит еще тысячу солдат из Германии в Румынию. В американском оборонном ведомстве отметили, что при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы.Кирби не исключил, что в ближайшее время туда могут направиться дополнительные силы. Их в дальнейшем могут использовать и на Украине "для содействия эвакуации". Также он добавил, что американские военные инструкторы продолжат работу с солдатами ВСУ. При этом, как отметил представитель Пентагона, администрация Штатов уверена, что конфликта из-за сложившейся вокруг Украины ситуации все еще можно избежать.На прошлой неделе Вашингтон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих из элитных десантных частей для отправки в Европу. Солдаты, о переброске которых сообщили в Пентагоне, в их число не входят.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.
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в мире, сша, германия, польша, румыния
18:08 02.02.2022 (обновлено: 20:05 02.02.2022)
США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию
Пентагон заявил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости.
Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат, заявил на брифинге
представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.
"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО", — сказал он.
Кирби подчеркнул, что военнослужащие направляются в регион "не навсегда", эта мера призвана оказать поддержку американским союзникам в регионе.
"Это реакция на текущую ситуацию, они (отправляемые части. — Прим. ред.) не будут воевать в Украине", — отметил он.
По его словам, речь идет о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса, которые будут находиться под командованием США, а не НАТО.
Помимо этого, Пентагон отправит еще тысячу солдат из Германии в Румынию. В американском оборонном ведомстве отметили, что при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы.
Кирби не исключил, что в ближайшее время туда могут направиться дополнительные силы. Их в дальнейшем могут использовать и на Украине "для содействия эвакуации". Также он добавил, что американские военные инструкторы продолжат работу с солдатами ВСУ. При этом, как отметил представитель Пентагона, администрация Штатов уверена, что конфликта из-за сложившейся вокруг Украины ситуации все еще можно избежать.
"Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение по поводу дальнейшего вторжения на Украину, однако, очевидно, у нее есть такая возможность. Мы продолжим поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепартаментом США в целях достижения урегулирования. Мы продолжаем считать, что конфликт не является неизбежным", — заявил Кирби.
На прошлой неделе Вашингтон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих из элитных десантных частей для отправки в Европу. Солдаты, о переброске которых сообщили в Пентагоне, в их число не входят.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России
и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон
и его союзники обвиняют Москву
в подготовке "вторжения" на Украину
и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе
и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев
не соблюдает Минские соглашения: ВСУ
сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО
, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю
и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров
отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.
Накануне Владимир Путин
заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики
, Польша
и Румыния
, хотя после распада СССР
западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.