Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220202/park-1770695521.html
Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят
Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят - РИА Новости, 02.02.2022
Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят
Сотрудники липецкого отделения Русского географического общества совместно с волонтерами восстановят парк в усадьбе известного путешественника Петра... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:13
2022-02-02T16:13
липецкая область
липецкая область
фонд президентских грантов
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770694317_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_f6bb7bbd377d2a64e888e61df266074a.jpg
ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники липецкого отделения Русского географического общества совместно с волонтерами восстановят парк в усадьбе известного путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Усадьба Рязанка – родовое имение Семенова-Тян-Шанского и самый крупный по количеству видов деревьев и кустарников парк на территории Липецкой области. На площади примерно в 14 гектаров произрастают привезенные из путешествий и посаженные самим ученым и членами его семьи растения.В январе этого года в Липецкой области дан старт юбилейному году Семенова-Тян-Шанского, которому исполнилось 195 лет.По словам Артамонова, работы будут выполнены на средства - около 2, 5 миллиона рублей, выделенные Фондом президентских грантов.
https://ria.ru/20220112/rekonstruktsiya-1767571181.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770694317_34:0:923:667_1920x0_80_0_0_ed14d74464f59711cec20ca2919a60ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, фонд президентских грантов, игорь артамонов
16:13 02.02.2022
 

Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПарк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области
Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники липецкого отделения Русского географического общества совместно с волонтерами восстановят парк в усадьбе известного путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Усадьба Рязанка – родовое имение Семенова-Тян-Шанского и самый крупный по количеству видов деревьев и кустарников парк на территории Липецкой области. На площади примерно в 14 гектаров произрастают привезенные из путешествий и посаженные самим ученым и членами его семьи растения.
Кукла-марионетка, архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 21:04Липецкая область
Реконструкция театра кукол началась в Липецкой области
В январе этого года в Липецкой области дан старт юбилейному году Семенова-Тян-Шанского, которому исполнилось 195 лет.
По словам Артамонова, работы будут выполнены на средства - около 2, 5 миллиона рублей, выделенные Фондом президентских грантов.
"Усадьба в Рязанке – удивительное место, с невероятной энергетикой и атмосферой. Восстановленный уникальный парк не только привлечёт внимание к этому месту, но и позволит сделать его ещё краше", – сказал глава региона.
 
Липецкая областьЛипецкая областьФонд президентских грантовИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала