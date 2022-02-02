https://ria.ru/20220202/park-1770695521.html

Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят

Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят - РИА Новости, 02.02.2022

Парк в усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области благоустроят

Сотрудники липецкого отделения Русского географического общества совместно с волонтерами восстановят парк в усадьбе известного путешественника Петра... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:13

2022-02-02T16:13

2022-02-02T16:13

липецкая область

липецкая область

фонд президентских грантов

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники липецкого отделения Русского географического общества совместно с волонтерами восстановят парк в усадьбе известного путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Усадьба Рязанка – родовое имение Семенова-Тян-Шанского и самый крупный по количеству видов деревьев и кустарников парк на территории Липецкой области. На площади примерно в 14 гектаров произрастают привезенные из путешествий и посаженные самим ученым и членами его семьи растения.В январе этого года в Липецкой области дан старт юбилейному году Семенова-Тян-Шанского, которому исполнилось 195 лет.По словам Артамонова, работы будут выполнены на средства - около 2, 5 миллиона рублей, выделенные Фондом президентских грантов.

https://ria.ru/20220112/rekonstruktsiya-1767571181.html

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липецкая область, фонд президентских грантов, игорь артамонов