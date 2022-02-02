https://ria.ru/20220202/otvety-1770688926.html

Автор статьи в Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине

Автор статьи в Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине - РИА Новости, 02.02.2022

Автор статьи в Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине

Один из авторов материала в испанской газете El Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:34

2022-02-02T17:06

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МАДРИД, 2 фев — РИА Новости, Елена Шестернина. Один из авторов материала в испанской газете El Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине.Ранее издание выложило файл под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Россией 17 декабря" в Сеть c исходными данными "Киев и Мадрид". В тексте отмечалось, что Вашингтон согласен обсудить с Москвой следующие вопросы: При этом указывалось, что Белый дом готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.Один из авторов материала Ибай Арбиде сейчас находится на Украине. Журналист не стал раскрывать, где ему удалось раздобыть эту информацию. По его словам, он "с самого начала знал, что источник был надежным, что документы настоящие, но, несмотря на это, проверяли (подлинность документов. — Прим. ред.) и с других сторон". "Это не один источник", — добавил он.По его мнению, публикация не помешает дипломатическим контактам. "Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер", — отметил он.Арбиде добавил, что читателям важно знать условия, на которых ведет переговоры о столь важном вопросе каждая из сторон."Обязанность любого журналиста — публиковать правду. Не думаю, что в мире есть хотя бы один журналист, который, обладая этой информацией и имея возможность ее подтвердить, не опубликовал бы ее. Все мы, журналисты, работаем над значимыми новостями, которые не только оказывают влияние, но и вызывают интерес", — сказал Арбиде. Сам он живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой El Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.В опубликованных El Pais материалах также говорится, что НАТО продолжают твердо придерживаться политики открытых дверей, но, как ранее сказал Путин, в документах альянса она нигде не закреплена.

https://ria.ru/20220202/otvet-1770691327.html

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в мире, украина, сша, нато, россия, энтони блинкен, восточная европа, греция