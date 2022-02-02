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В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО
В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО
Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:29
2022-02-02T12:29
безопасность
россия
нато
в мире
германия
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман."Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами - ред.) на Западе, чтобы его не было. Она (стратегия - ред.) сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение", - сказала Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос РИА Новости о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.Глава комитета добавила, что "было бы хорошей новостью", если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности "были вновь активированы".
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безопасность, россия, нато, в мире, германия
12:29 02.02.2022
 
В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО

Бундестаг: ядерная миссия НАТО сохранится, пока у России есть соответствующее оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами - ред.) на Западе, чтобы его не было. Она (стратегия - ред.) сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение", - сказала Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос РИА Новости о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.
Глава комитета добавила, что "было бы хорошей новостью", если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности "были вновь активированы".
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
12:17
В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России
 
БезопасностьРоссияНАТОВ миреГермания
 
 
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