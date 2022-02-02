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В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО
В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО
Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:29
2022-02-02T12:29
2022-02-02T12:29
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман."Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами - ред.) на Западе, чтобы его не было. Она (стратегия - ред.) сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение", - сказала Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос РИА Новости о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.Глава комитета добавила, что "было бы хорошей новостью", если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности "были вновь активированы".
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безопасность, россия, нато, в мире, германия
В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО
Бундестаг: ядерная миссия НАТО сохранится, пока у России есть соответствующее оружие