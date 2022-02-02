Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
© Фото : CGTNУспешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
© Фото : CGTN
МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях были успешно проведены китайско-российские молодежные онлайн-обмены на зимних ОИ в Пекине – "Юные послы культуры: Вместе ради общего будущего".
Главным организатором которых является Фонд им. Сун Цинлин, а исполнительными организаторами – Китайский молодежный центр научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин и Российский культурный центр в Пекине. Подростки из Китая и России изучили китайский ксилографический способ книгопечатания и изготовили русские матрешки с помощью онлайн и офлайн-обменов под руководством учителей двух стран.
© Фото : CGTNУспешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
© Фото : CGTN
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
Мероприятия совпадают с открытием зимних Олимпийских игр в Пекине, а наступающий Праздник Весны и вместе с ним год Тигра добавили веселой и теплой атмосферы. В рамках данных обменов, онлайн-видеорубрика "Креатив-воркшоп", разработанная информслужбой "Россия-Китай: главное" и Китайским молодежным центром научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин, была официально запущена на медиа-платформе "Россия-Китай: главное" и в социальных сетях. Эти видеоролики о рукоделии с традиционными культурными элементами Китая открыли новое окно для российской аудитории, позволяющее узнать еще больше о самобытной культуре Китая.