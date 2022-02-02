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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220202/onlayn-obmeny-1770658531.html
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине - РИА Новости, 02.02.2022
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
На днях были успешно проведены китайско-российские молодежные онлайн-обмены на зимних ОИ в Пекине – "Юные послы культуры: Вместе ради общего будущего". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:17
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россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях были успешно проведены китайско-российские молодежные онлайн-обмены на зимних ОИ в Пекине – "Юные послы культуры: Вместе ради общего будущего".Главным организатором которых является Фонд им. Сун Цинлин, а исполнительными организаторами – Китайский молодежный центр научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин и Российский культурный центр в Пекине. Подростки из Китая и России изучили китайский ксилографический способ книгопечатания и изготовили русские матрешки с помощью онлайн и офлайн-обменов под руководством учителей двух стран.Мероприятия совпадают с открытием зимних Олимпийских игр в Пекине, а наступающий Праздник Весны и вместе с ним год Тигра добавили веселой и теплой атмосферы. В рамках данных обменов, онлайн-видеорубрика "Креатив-воркшоп", разработанная информслужбой "Россия-Китай: главное" и Китайским молодежным центром научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин, была официально запущена на медиа-платформе "Россия-Китай: главное" и в социальных сетях. Эти видеоролики о рукоделии с традиционными культурными элементами Китая открыли новое окно для российской аудитории, позволяющее узнать еще больше о самобытной культуре Китая.
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россия, китай
13:17 02.02.2022
 

Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине

© Фото : CGTNУспешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : CGTN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях были успешно проведены китайско-российские молодежные онлайн-обмены на зимних ОИ в Пекине – "Юные послы культуры: Вместе ради общего будущего".
Главным организатором которых является Фонд им. Сун Цинлин, а исполнительными организаторами – Китайский молодежный центр научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин и Российский культурный центр в Пекине. Подростки из Китая и России изучили китайский ксилографический способ книгопечатания и изготовили русские матрешки с помощью онлайн и офлайн-обменов под руководством учителей двух стран.
© Фото : CGTNУспешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : CGTN
Успешно проведены молодежные онлайн-обмены КНР-РФ на зимних ОИ в Пекине
Мероприятия совпадают с открытием зимних Олимпийских игр в Пекине, а наступающий Праздник Весны и вместе с ним год Тигра добавили веселой и теплой атмосферы. В рамках данных обменов, онлайн-видеорубрика "Креатив-воркшоп", разработанная информслужбой "Россия-Китай: главное" и Китайским молодежным центром научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин, была официально запущена на медиа-платформе "Россия-Китай: главное" и в социальных сетях. Эти видеоролики о рукоделии с традиционными культурными элементами Китая открыли новое окно для российской аудитории, позволяющее узнать еще больше о самобытной культуре Китая.
Кадр из видеоролика CGTN с китайскими и российскими фигуристами
Вчера, 14:06Россия-Китай: Главное
CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
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