https://ria.ru/20220202/omikron-1770590639.html

Необычные симптомы "омикрона"

Названы необычные симптомы "омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022

Необычные симптомы "омикрона"

Тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в беседе с WPMI-TV заявил врач из США Билл... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T01:26

2022-02-02T01:26

2022-02-02T01:26

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в беседе с WPMI-TV заявил врач из США Билл Адмайр.В исследованиях медицинской группы, в которую входит в том числе и Адмайр, несколько пациентов, которым диагностировали "омикрон", жаловались именно на описанную симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта."С "омикроном" у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов", - отметил медик.Врачи призвали в случае проблем с ЖКТ носить защитную маску, сократить до минимума контакты с окружающими и незамедлительно обратиться к врачу.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220129/omikron-1770147931.html

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