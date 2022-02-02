03:46 02.02.2022 (обновлено: 03:49 02.02.2022)
Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД Японии Хаяси и госсекретарь США Блинкен обсудили ситуацию на Украине
© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио
ТОКИО, 2 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние ракетные испытания КНДР, укрепление японо-американского альянса, а также ситуацию вокруг Украины.
"Министры разделяют серьезную обеспокоенность относительно ядерной и ракетной программы Северной Кореи, в том числе пуска баллистической ракеты 30 января, придерживаясь единого мнения о том, что подобные действия несут угрозу миру и стабильности Японии, региона и всего международного сообщества. Стороны также договорились о тесной координации между Японией и США, а также между Японией, США и Южной Кореей с целью полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с положениями резолюций Совета безопасности ООН", - говорится в пресс-релизе японского МИД.
Министры также отметили важность "укрепления средств сдерживания и возможностей реагирования японо-американского альянса на фоне растущей напряженности ситуации с безопасностью в регионе".
"Кроме этого, министры, продолжая отслеживать с особой обеспокоенностью наращивание военного потенциала России в регионах на границе с Украиной, подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также намерение продолжать тесно взаимодействовать по данному аспекту", - отмечается в документе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.