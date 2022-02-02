https://ria.ru/20220202/nezhelatelnye-1770640343.html

В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными

В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными - РИА Новости, 02.02.2022

В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными

МВД РФ планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными: в частности, предлагается учитывать, есть ли у них родственники-россияне - документ... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:49

2022-02-02T11:49

2022-02-02T11:49

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными: в частности, предлагается учитывать, есть ли у них родственники-россияне - документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."При подготовке материалов для принятия решения о нежелательности пребывания: ... Устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации", - говорится в нем.При этом как наличие семьи будет влиять на решение ведомства, в проекте не говорится.Также уточняется, что сам иностранец будет проверяться по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев. В том числе, будет проверяться, не было ли подобного решения вынесено в отношении иностранца ранее и есть ли обстоятельства, из-за которых решение о нежелательности может быть отменено.В предыдущих правилах принятия решений о нежелательности при этом было указано, что решение о нежелательности пребывания принимается в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения иностранцем. В новом проекте сроки не уточняются.В действующих на данный момент правилах ни наличие семьи, ни ранее вынесенные в отношении иностранца решения о нежелательности не прописаны и не упоминаются вовсе.По действующему закону, "нежелательным" иностранца могут принять в стране из-за того, что он незаконно находится в РФ, а также в том случае, если его пребывание "создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".Еще один аргумент для признания "нежелательным" - "защита основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц".

https://ria.ru/20220125/zaschita-1769479301.html

https://ria.ru/20220113/oruzhie-1767590968.html

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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)