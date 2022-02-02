Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/nezhelatelnye-1770640343.html
В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными
В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными - РИА Новости, 02.02.2022
В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными
МВД РФ планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными: в частности, предлагается учитывать, есть ли у них родственники-россияне - документ... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:49
2022-02-02T11:49
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными: в частности, предлагается учитывать, есть ли у них родственники-россияне - документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."При подготовке материалов для принятия решения о нежелательности пребывания: ... Устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации", - говорится в нем.При этом как наличие семьи будет влиять на решение ведомства, в проекте не говорится.Также уточняется, что сам иностранец будет проверяться по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев. В том числе, будет проверяться, не было ли подобного решения вынесено в отношении иностранца ранее и есть ли обстоятельства, из-за которых решение о нежелательности может быть отменено.В предыдущих правилах принятия решений о нежелательности при этом было указано, что решение о нежелательности пребывания принимается в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения иностранцем. В новом проекте сроки не уточняются.В действующих на данный момент правилах ни наличие семьи, ни ранее вынесенные в отношении иностранца решения о нежелательности не прописаны и не упоминаются вовсе.По действующему закону, "нежелательным" иностранца могут принять в стране из-за того, что он незаконно находится в РФ, а также в том случае, если его пребывание "создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".Еще один аргумент для признания "нежелательным" - "защита основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц".
https://ria.ru/20220125/zaschita-1769479301.html
https://ria.ru/20220113/oruzhie-1767590968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5839c380f77a728df170eed77c50e0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:49 02.02.2022
 
В России предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными

МВД планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными: в частности, предлагается учитывать, есть ли у них родственники-россияне - документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"При подготовке материалов для принятия решения о нежелательности пребывания: ... Устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации", - говорится в нем.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 17:38
В МВД предложили ввести институт "временной защиты" для беженцев
При этом как наличие семьи будет влиять на решение ведомства, в проекте не говорится.
Также уточняется, что сам иностранец будет проверяться по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев. В том числе, будет проверяться, не было ли подобного решения вынесено в отношении иностранца ранее и есть ли обстоятельства, из-за которых решение о нежелательности может быть отменено.
В предыдущих правилах принятия решений о нежелательности при этом было указано, что решение о нежелательности пребывания принимается в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения иностранцем. В новом проекте сроки не уточняются.
В действующих на данный момент правилах ни наличие семьи, ни ранее вынесенные в отношении иностранца решения о нежелательности не прописаны и не упоминаются вовсе.
По действующему закону, "нежелательным" иностранца могут принять в стране из-за того, что он незаконно находится в РФ, а также в том случае, если его пребывание "создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".
Еще один аргумент для признания "нежелательным" - "защита основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 05:03
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием в МВД
 
РоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала