https://ria.ru/20220202/natsgvardiya-1770656959.html

В ЛНР рассказали о планируемой роли Нацгвардии Украины при наступлении

В ЛНР рассказали о планируемой роли Нацгвардии Украины при наступлении - РИА Новости, 02.02.2022

В ЛНР рассказали о планируемой роли Нацгвардии Украины при наступлении

Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам, что в случае возможного... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:11

2022-02-02T13:11

2022-02-02T13:11

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

национальная гвардия украины

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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам, что в случае возможного наступления ВСУ в Донбассе тыл, а также задержание дезертиров украинской армии обеспечит Национальная гвардия Украины."В тылу наступающих подразделений украинской армии, как это было и в 2014-2015 годах, будут развернуты воинские части украинской Нацгвардии, которые после начала наступления должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров, их, как мы знаем из опыта прошлых лет, в рядах украинских карателей будет немало", - сказал Филипоненко в среду на брифинге, сославшись на данные разведки республики. Он уточнил, что для выполнения этих задач уже прибыли подразделения Нацгвардии Украины.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, национальная гвардия украины