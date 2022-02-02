https://ria.ru/20220202/narusheniya-1770764871.html
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям - РИА Новости, 02.02.2022
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям
США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:04
2022-02-02T23:04
2022-02-02T23:18
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нед прайс
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США традиционно обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию, которая не считает себя стороной договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины.Прайс ушел от прямого ответа на вопрос, как быть с утверждениями ряда украинских чиновников, что реализация положений, связанных с автономией Донбасса, грозит разрушить страну.
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр, государственный департамент сша, украина, нед прайс
23:04 02.02.2022 (обновлено: 23:18 02.02.2022)
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям
Представитель Госдепа Прайс не стал комментировать заявления Киева по Минским соглашениям