https://ria.ru/20220202/narusheniya-1770764871.html

В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям

В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям - РИА Новости, 02.02.2022

В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям

США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:04

2022-02-02T23:04

2022-02-02T23:18

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США традиционно обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию, которая не считает себя стороной договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины.Прайс ушел от прямого ответа на вопрос, как быть с утверждениями ряда украинских чиновников, что реализация положений, связанных с автономией Донбасса, грозит разрушить страну.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html

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в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр, государственный департамент сша, украина, нед прайс