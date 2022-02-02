Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/narusheniya-1770764871.html
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям - РИА Новости, 02.02.2022
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям
США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:04
2022-02-02T23:18
в мире
сша
россия
ситуация в днр и лнр
государственный департамент сша
украина
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770422345_0:236:3069:1962_1920x0_80_0_0_a68a9413e95d534f6371b77fa4dc2b70.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США традиционно обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию, которая не считает себя стороной договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины.Прайс ушел от прямого ответа на вопрос, как быть с утверждениями ряда украинских чиновников, что реализация положений, связанных с автономией Донбасса, грозит разрушить страну.
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770422345_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_e39fb157ac000aa9d1606cd6ee1ad533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр, государственный департамент сша, украина, нед прайс
23:04 02.02.2022 (обновлено: 23:18 02.02.2022)
 
В Госдепе не стали комментировать заявления Украины по Минским соглашениям

Представитель Госдепа Прайс не стал комментировать заявления Киева по Минским соглашениям

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины и обвиняя Россию в их нарушении, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Мы поощряем полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами. Фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряжённости, особенно в нынешней ситуации", - сказал Прайс на брифинге для журналистов.
США традиционно обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию, которая не считает себя стороной договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Прайс ушел от прямого ответа на вопрос, как быть с утверждениями ряда украинских чиновников, что реализация положений, связанных с автономией Донбасса, грозит разрушить страну.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
21:29
США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки
 
В миреСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРГосударственный департамент СШАУкраинаНед Прайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала