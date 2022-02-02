https://ria.ru/20220202/narusheniya-1770712566.html

Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России

Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России - РИА Новости, 02.02.2022

Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России

Обвинения России в нарушении прав верующих, в том числе мусульман, звучащие со стороны ОБСЕ и Госдепа США, необоснованны, мусульмане не согласны с ними, заявил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:19

2022-02-02T17:19

2022-02-02T17:19

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обвинения России в нарушении прав верующих, в том числе мусульман, звучащие со стороны ОБСЕ и Госдепа США, необоснованны, мусульмане не согласны с ними, заявил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов."Мы часто слышим от представителей госдепа США и ОБСЕ о том, что в нашей стране будто бы нарушаются права верующих, в частности, мусульман. Мы с такой критикой категорически не согласны. В России подобных нарушений нет", - сказал Крганов на конференции "Роль религиозного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности" в Общественной палате.По словам руководителя ДСМР, налаженное взаимодействие мусульман с государственными структурами и религиозными центрами других конфессий доказывает, что в России нет притеснений в отношении мусульман."Начало строительства Межрелигиозного центра в Коммунарке и совместная работа религиозных организаций станет нашим "ответом Чемберлену" необоснованной критике со стороны Госдепа США и членов ОБСЕ о якобы нарушениях прав верующих России", - сказал Крганов на конференции в Общественной палате.Руководитель ДСМР также подчеркнул, что новый межрелигиозный центр будет способствовать дальнейшей гармонизации отношений между народами."В этом центре особое внимание, думаю, будет уделено не только религии, но развитию истории и культуры народов нашей страны, что будет только способствовать в укреплении России", - заключил Крганов.Ранее он рассказал, что основная цель проекта – объединение традиционных религий России на одной территории. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут делиться культурно-религиозными традициями и просвещать всех заинтересованных людей. Также в центре будет организована единая площадка для проведения рабочих групп и обсуждений с целью совместного решения острых социальных вопросов.

https://ria.ru/20211118/kitay-1759604238.html

https://ria.ru/20211130/religiya-1761400442.html

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