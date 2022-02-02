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Религия
https://ria.ru/20220202/narusheniya-1770712566.html
Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России
Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России - РИА Новости, 02.02.2022
Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России
Обвинения России в нарушении прав верующих, в том числе мусульман, звучащие со стороны ОБСЕ и Госдепа США, необоснованны, мусульмане не согласны с ними, заявил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:19
2022-02-02T17:19
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обвинения России в нарушении прав верующих, в том числе мусульман, звучащие со стороны ОБСЕ и Госдепа США, необоснованны, мусульмане не согласны с ними, заявил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов."Мы часто слышим от представителей госдепа США и ОБСЕ о том, что в нашей стране будто бы нарушаются права верующих, в частности, мусульман. Мы с такой критикой категорически не согласны. В России подобных нарушений нет", - сказал Крганов на конференции "Роль религиозного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности" в Общественной палате.По словам руководителя ДСМР, налаженное взаимодействие мусульман с государственными структурами и религиозными центрами других конфессий доказывает, что в России нет притеснений в отношении мусульман."Начало строительства Межрелигиозного центра в Коммунарке и совместная работа религиозных организаций станет нашим "ответом Чемберлену" необоснованной критике со стороны Госдепа США и членов ОБСЕ о якобы нарушениях прав верующих России", - сказал Крганов на конференции в Общественной палате.Руководитель ДСМР также подчеркнул, что новый межрелигиозный центр будет способствовать дальнейшей гармонизации отношений между народами."В этом центре особое внимание, думаю, будет уделено не только религии, но развитию истории и культуры народов нашей страны, что будет только способствовать в укреплении России", - заключил Крганов.Ранее он рассказал, что основная цель проекта – объединение традиционных религий России на одной территории. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут делиться культурно-религиозными традициями и просвещать всех заинтересованных людей. Также в центре будет организована единая площадка для проведения рабочих групп и обсуждений с целью совместного решения острых социальных вопросов.
https://ria.ru/20211118/kitay-1759604238.html
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россия, сша, обсе
17:19 02.02.2022
 

Муфтий отверг обвинения Запада в нарушении прав мусульман в России

© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обвинения России в нарушении прав верующих, в том числе мусульман, звучащие со стороны ОБСЕ и Госдепа США, необоснованны, мусульмане не согласны с ними, заявил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов.
"Мы часто слышим от представителей госдепа США и ОБСЕ о том, что в нашей стране будто бы нарушаются права верующих, в частности, мусульман. Мы с такой критикой категорически не согласны. В России подобных нарушений нет", - сказал Крганов на конференции "Роль религиозного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности" в Общественной палате.
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Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
По словам руководителя ДСМР, налаженное взаимодействие мусульман с государственными структурами и религиозными центрами других конфессий доказывает, что в России нет притеснений в отношении мусульман.
"Начало строительства Межрелигиозного центра в Коммунарке и совместная работа религиозных организаций станет нашим "ответом Чемберлену" необоснованной критике со стороны Госдепа США и членов ОБСЕ о якобы нарушениях прав верующих России", - сказал Крганов на конференции в Общественной палате.

Руководитель ДСМР также подчеркнул, что новый межрелигиозный центр будет способствовать дальнейшей гармонизации отношений между народами.

"В этом центре особое внимание, думаю, будет уделено не только религии, но развитию истории и культуры народов нашей страны, что будет только способствовать в укреплении России", - заключил Крганов.

Ранее он рассказал, что основная цель проекта – объединение традиционных религий России на одной территории. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут делиться культурно-религиозными традициями и просвещать всех заинтересованных людей. Также в центре будет организована единая площадка для проведения рабочих групп и обсуждений с целью совместного решения острых социальных вопросов.
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