https://ria.ru/20220202/nadzor-1770628916.html

В Липецкой области усилят надзор за управляющими компаниями

В Липецкой области усилят надзор за управляющими компаниями - РИА Новости, 02.02.2022

В Липецкой области усилят надзор за управляющими компаниями

Штрафные санкции к нерадивым управляющим компаниям будут применяться шире и по верхней планке, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:56

2022-02-02T10:56

2022-02-02T10:55

липецкая область

жкх

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Штрафные санкции к нерадивым управляющим компаниям будут применяться шире и по верхней планке, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания Общественного совета по ЖКХ, посвященного уборке снега.По его словам, на заседание были приглашены руководители управляющих компаний, представители депутатского корпуса, общественники, руководство города и профильных управлений.Артамонов отметил, что поступает большое количество жалоб от населения на нерасчищенные дворы и тротуары. Вторая часть обращений – наледь на крышах многоэтажных зданий."К тем, кто не слышит жителей, будут применять соответствующие меры. Мы не первый раз встречаемся и обсуждаем вашу работу. Вы не должны забывать, что от ваших действий или бездействий часто зависит безопасность жителей. Если уговоры не работают, то с нерадивыми компаниями будем поступать по-другому. Штрафные санкции будем применять шире и по верхней планке. Уже есть прецедент, когда управляющая компания системно нарушала стандарты работы, и потеряла девятьсот тысяч рублей", - сказал Артамонов, обращаясь к представителям управляющих компаний.

https://ria.ru/20220202/zhkkh-1770623541.html

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жкх, игорь артамонов