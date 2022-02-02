https://ria.ru/20220202/moshenniki-1770638597.html

Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19

Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19

Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России значительно выросло в последние три месяца, среди них стали появляться РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:41

2022-02-02T11:41

2022-02-02T14:04

распространение коронавируса

общество

group-ib

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a48ce5f5485f2f4ff616d4cbe48f4b7.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России значительно выросло в последние три месяца, среди них стали появляться фальшивые справки о прививке детей "Спутником М", говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB."Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М", — отмечается в документе.Всего за последние три месяца — с ноября 2021 по январь 2022 года — количество подобных объявлений превысило 110 000. Как отметили в Gorup-IB, в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3000.Чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах."Предложений стало значительно больше, а вот цены по сравнению с осенью немного "просели". В настоящее время цена за "комбо-вариант" — сертификат + QR-код — варьируется от 5000 до 8000 рублей (осенью, напомним, "вилка" была от 3000 рублей до 30 000 рублей)", — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770639381.html

https://ria.ru/20211124/moshennichestvo-1760480933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, group-ib, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19