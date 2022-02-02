https://ria.ru/20220202/moshenniki-1770638597.html
Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19
Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19
Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России значительно выросло в последние три месяца, среди них стали появляться РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:41
2022-02-02T11:41
2022-02-02T14:04
распространение коронавируса
общество
group-ib
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России значительно выросло в последние три месяца, среди них стали появляться фальшивые справки о прививке детей "Спутником М", говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB."Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М", — отмечается в документе.Всего за последние три месяца — с ноября 2021 по январь 2022 года — количество подобных объявлений превысило 110 000. Как отметили в Gorup-IB, в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3000.Чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах."Предложений стало значительно больше, а вот цены по сравнению с осенью немного "просели". В настоящее время цена за "комбо-вариант" — сертификат + QR-код — варьируется от 5000 до 8000 рублей (осенью, напомним, "вилка" была от 3000 рублей до 30 000 рублей)", — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770639381.html
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общество, group-ib, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
11:41 02.02.2022 (обновлено: 14:04 02.02.2022)
Мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации от COVID-19
Group-IB сообщила, что мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Число предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России значительно выросло в последние три месяца, среди них стали появляться фальшивые справки о прививке детей "Спутником М", говорится в исследовании
компании по кибербезопасности Group-IB.
"Специалисты Digital Risk Protection Group-IB
зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М", — отмечается в документе.
Всего за последние три месяца — с ноября 2021 по январь 2022 года — количество подобных объявлений превысило 110 000. Как отметили в Gorup-IB, в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3000.
Чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.
"Предложений стало значительно больше, а вот цены по сравнению с осенью немного "просели". В настоящее время цена за "комбо-вариант" — сертификат + QR-код — варьируется от 5000 до 8000 рублей (осенью, напомним, "вилка" была от 3000 рублей до 30 000 рублей)", — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.