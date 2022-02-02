https://ria.ru/20220202/ministr-1770596751.html
Канадский министр стала посмешищем из-за России
Канадцы высмеяли своего министра после угроз в адрес России - РИА Новости, 02.02.2022
Канадский министр стала посмешищем из-за России
Канадский телеканал CBC опубликовал материал, посвященный "предостережениям" министра обороны страны Аниты Ананд в адрес России. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:54
2022-02-02T04:54
2022-02-02T04:54
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Канадский телеканал CBC опубликовал материал, посвященный "предостережениям" министра обороны страны Аниты Ананд в адрес России.Как ранее заявила министр в ходе своего визита в Киев, Россия может выбрать между ведением переговоров во избежание эскалации на Украине и "суровыми санкциями" в противном случае.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них — всего лишь костыль для падающего рейтинга", - заявил пользователь Peter James Chin."А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на нее вот-вот нападут русские? Разве она не должна прятаться вместе с (сменившим место резиденции из-за протестов премьер-министром Джастином. – прим. ред.) Трюдо?" – задался вопросом Mark Deckard."А наши прославленные картофельные пушки Ананд не забыла?" - пошутил Benjamin Picard."Как только канадцы сами обретут свободу, мы поделимся ею с Украиной", - написал William T Fowler."Давно я так не смеялся", - поделился впечатлениями Bob Fox."А вчера на CBC заявили, что поскольку Канада за Украину, то Россия в отместку раздувает протесты дальнобойщиков. Так и сказали, ага", - сыронизировал Johnathon Jimmy.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние потребовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, восточная европа, нато, канада, украина
Канадцы высмеяли своего министра после угроз в адрес России
Читатели CBC высмеяли угрозу министра обороны Канады Ананд ввести санкции против России
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
Канадский телеканал CBC опубликовал
материал, посвященный "предостережениям" министра обороны страны Аниты Ананд в адрес России.
Как ранее заявила министр в ходе своего визита в Киев, Россия
может выбрать между ведением переговоров во избежание эскалации на Украине
и "суровыми санкциями" в противном случае.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них — всего лишь костыль для падающего рейтинга", - заявил пользователь Peter James Chin.
"А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на нее вот-вот нападут русские? Разве она не должна прятаться вместе с (сменившим место резиденции из-за протестов премьер-министром Джастином. – прим. ред.) Трюдо?" – задался вопросом Mark Deckard.
"А наши прославленные картофельные пушки Ананд не забыла?" - пошутил Benjamin Picard.
"Как только канадцы сами обретут свободу, мы поделимся ею с Украиной", - написал William T Fowler.
"Давно я так не смеялся", - поделился впечатлениями Bob Fox.
"А вчера на CBC заявили, что поскольку Канада
за Украину, то Россия в отместку раздувает протесты дальнобойщиков. Так и сказали, ага", - сыронизировал Johnathon Jimmy.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе
и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО
, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние потребовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>