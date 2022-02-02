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Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи
Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи
Каждые сутки телемедицинскую помощь в Москве получают от 3 до 5 тысяч пациентов, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:43
2022-02-02T17:17
общество
москва
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сергей собянин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Каждые сутки телемедицинскую помощь в Москве получают от 3 до 5 тысяч пациентов, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Очень важно было решение по открытию телемедицинских центров не только городского центра, но и в каждой поликлинике. Тоже взяли значительную часть нагрузки. Каждые сутки телемедицинскую консультацию получают от 3 до 5 тысяч пациентов, и этот объём растёт", - сообщил Собянин.
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общество, москва, коронавирус covid-19, сергей собянин
16:43 02.02.2022 (обновлено: 17:17 02.02.2022)
 
Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи

Мэр Москвы Собянин: каждые сутки телемедицинскую помощь получают до пяти тысяч пациентов

CC0 / / Врач работает за компьютером
Врач работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
CC0 / /
Врач работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Каждые сутки телемедицинскую помощь в Москве получают от 3 до 5 тысяч пациентов, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Очень важно было решение по открытию телемедицинских центров не только городского центра, но и в каждой поликлинике. Тоже взяли значительную часть нагрузки. Каждые сутки телемедицинскую консультацию получают от 3 до 5 тысяч пациентов, и этот объём растёт", - сообщил Собянин.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Сергей Собянин
 
 
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