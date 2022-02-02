https://ria.ru/20220202/meditsina-1770702626.html

Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи

Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи - РИА Новости, 02.02.2022

Собянин рассказал о работе телемедицинской помощи

Каждые сутки телемедицинскую помощь в Москве получают от 3 до 5 тысяч пациентов, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:43

2022-02-02T16:43

2022-02-02T17:17

общество

москва

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сергей собянин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Каждые сутки телемедицинскую помощь в Москве получают от 3 до 5 тысяч пациентов, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Очень важно было решение по открытию телемедицинских центров не только городского центра, но и в каждой поликлинике. Тоже взяли значительную часть нагрузки. Каждые сутки телемедицинскую консультацию получают от 3 до 5 тысяч пациентов, и этот объём растёт", - сообщил Собянин.

https://ria.ru/20220202/murashko-1770705075.html

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общество, москва, коронавирус covid-19, сергей собянин