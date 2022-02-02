15:55 02.02.2022 (обновлено: 15:58 02.02.2022)
Главврач Московской больницы № 52 назвала медицину командной игрой
Главврач Московской больницы № 52 Лысенко назвала медицину командной игрой
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко
Главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, которой было присвоено звание Героя труда Российской Федерации, рассказала, что медицина - это командная "игра", и таких наград достоин не один человек.
"Это, действительно, большая награда и большая ответственность… Безусловно, особенным совершенно моментом в период пандемии для нас явилось учреждение наград государственных, которые теперь в нашей профессии существуют - это профессиональные награды - орден Пирогова и медаль Луки Крымского… Безусловно, огромное за это спасибо, но такого рода награды не могут быть одному человеку, потому что медицина - это командная игра, и все то, что продемонстрировало российское здравоохранение, особенная медицина с колоссальными традициями, с абсолютно иной идеологией, чем у наших западных коллег, даёт нам возможность ощущать гордость за все те процессы, которые происходят", - сказала Лысенко в среду на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.
Она также добавила, что пандемия поменяла отношение ко многим вещам.
"Да, живём в непростой период. Да, к сожалению, он продолжается. Мне кажется, что пандемия, как любое испытание, несёт в себе и какое-то очищение, и какую-то, назовём модным словом "перезагрузку", потому что мы уже никогда не будем такими, какими мы были до... Я думаю, что это касается не только коллектива нашей больницы - это касается всей московской и российской медицины: люди перезагрузились, они поняли, насколько они важны и насколько важно то дело, которым они занимаются. И я надеюсь очень, что вот этот период непростой приведёт к тому, чего мы все очень давно хотим - мы хотим, чтобы наши граждане гордились российской медициной",- добавила Лысенко.
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям в среду. Наградами отмечен труд россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.