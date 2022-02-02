https://ria.ru/20220202/lend-proekt-1770651512.html

Лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе

Лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе - РИА Новости, 02.02.2022

Лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе

Первый лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в парке имени Казимира Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:41

2022-02-02T12:41

2022-02-02T12:56

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в парке имени Казимира Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.В основе искусства ленд-арта лежит принцип дополненной реальности, интеграция художественных элементов в природный пейзаж.Уникальный проект, организованный при поддержке министерства культуры области, продлится до 1 марта, а 14 февраля в парке состоится специальная авторская экскурсия по "Белому лесу"."Направление лэнд-арта в нашей стране представлено эпизодически. Нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками, Вместе с молодыми российскими художниками мы решили, что парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой", - привели в пресс-службе комментарий министра культуры Московской области Елены Харламовой.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе имеется большой запрос на наполнение парковых пространств различными событиями и мероприятиями даже в условиях пандемии, и парки должны соответствовать потребностям жителей.

https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767195239.html

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), новости культуры, выставки, ирина корина