12:41 02.02.2022 (обновлено: 12:56 02.02.2022)
Лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиЛэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в парке имени Казимира Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.
В основе искусства ленд-арта лежит принцип дополненной реальности, интеграция художественных элементов в природный пейзаж.
"На территории расставили произведения Григория Орехова, а также Алексея Луки и арт-группы "Художественное уединение", в который входят коллектив "Обледенение архитекторов" и дуэт "ЕлиКука" Ирины Кориной и Ольги Петруненко. Архитектуру парка дополнили креативными геометрическими формами и зеркальными поверхностями, установили объемную деревянную композицию "Точка опоры" и огромные холсты с изображением лесных деревьев – буквально их ростовые портреты", - пояснили в пресс-службе.
Уникальный проект, организованный при поддержке министерства культуры области, продлится до 1 марта, а 14 февраля в парке состоится специальная авторская экскурсия по "Белому лесу".
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиЛэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в Одинцовском округе
"Направление лэнд-арта в нашей стране представлено эпизодически. Нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками, Вместе с молодыми российскими художниками мы решили, что парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой", - привели в пресс-службе комментарий министра культуры Московской области Елены Харламовой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе имеется большой запрос на наполнение парковых пространств различными событиями и мероприятиями даже в условиях пандемии, и парки должны соответствовать потребностям жителей.