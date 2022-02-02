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Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19

Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19

В РФ последние три недели наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, за последнюю неделю рост в 2 раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:55

2022-02-02T16:55

2022-02-02T17:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В РФ последние три недели наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, за последнюю неделю рост в 2 раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации последние три недели мы наблюдаем рост заболеваемости, рост стремительный. И по итогам прошедшей четвёртой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения и это рост в 2 раза по сравнению с неделей раньше, с третьей неделей текущего года", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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