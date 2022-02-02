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Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19
Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19
В РФ последние три недели наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, за последнюю неделю рост в 2 раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:55
2022-02-02T16:55
2022-02-02T17:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В РФ последние три недели наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, за последнюю неделю рост в 2 раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации последние три недели мы наблюдаем рост заболеваемости, рост стремительный. И по итогам прошедшей четвёртой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения и это рост в 2 раза по сравнению с неделей раньше, с третьей неделей текущего года", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, россия
16:55 02.02.2022 (обновлено: 17:00 02.02.2022)
Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19