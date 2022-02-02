https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770705681.html

Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса

Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса

Меры по сдерживанию распространения коронавируса приобретают сегодня крайне высокое значение, они могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:54

2022-02-02T16:54

2022-02-02T17:10

общество

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770670768_0:36:1877:1092_1920x0_80_0_0_aee32dd657813421d242853a8e2fd7ce.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Меры по сдерживанию распространения коронавируса приобретают сегодня крайне высокое значение, они могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду."Крайне высокое значение сегодня приобретают меры для сдерживания распространения коронавируса для того, чтобы избежать еще увеличивающегося роста нагрузки на медицинские организации", - сказал Мурашко."Педантичное использование средств индивидуальной защиты, обработка рук, безопасное поведение, в том числе в общественных местах, избегание мест скопления, в ряде ситуаций дистанционная форма работы – это то, что позволит нам сократить распространение и снизить нагрузку, распределить ее", - добавил министр.

https://ria.ru/20220118/moskva-1768382038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко