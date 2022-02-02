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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770705681.html
Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса
Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса
Меры по сдерживанию распространения коронавируса приобретают сегодня крайне высокое значение, они могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:54
2022-02-02T17:10
общество
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Меры по сдерживанию распространения коронавируса приобретают сегодня крайне высокое значение, они могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду."Крайне высокое значение сегодня приобретают меры для сдерживания распространения коронавируса для того, чтобы избежать еще увеличивающегося роста нагрузки на медицинские организации", - сказал Мурашко."Педантичное использование средств индивидуальной защиты, обработка рук, безопасное поведение, в том числе в общественных местах, избегание мест скопления, в ряде ситуаций дистанционная форма работы – это то, что позволит нам сократить распространение и снизить нагрузку, распределить ее", - добавил министр.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко
16:54 02.02.2022 (обновлено: 17:10 02.02.2022)
 
Мурашко рассказал о значении мер сдерживания распространения коронавируса

Глава Минздрава Мурашко сдерживание коронавируса может снизить нагрузку на здравоохранение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Меры по сдерживанию распространения коронавируса приобретают сегодня крайне высокое значение, они могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
"Крайне высокое значение сегодня приобретают меры для сдерживания распространения коронавируса для того, чтобы избежать еще увеличивающегося роста нагрузки на медицинские организации", - сказал Мурашко.
"Педантичное использование средств индивидуальной защиты, обработка рук, безопасное поведение, в том числе в общественных местах, избегание мест скопления, в ряде ситуаций дистанционная форма работы – это то, что позволит нам сократить распространение и снизить нагрузку, распределить ее", - добавил министр.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
 
 
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